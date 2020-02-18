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Пластиковую посуду в объектах общепита полностью запретят с 2023 года

18.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Беларуси пластиковая посуда будет исчезать постепенно, а не одномоментно. 

Предполагается, что в нашей стране запрет на все виды пластиковой посуды в объектах общепита введут в 2023 году. 

Пластиковую посуду в объектах общепита полностью запретят с 2023 года

Данное заявление сегодня, 17 февраля, сделал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает Белта.

Одномоментный запрет на использование одноразовой пластиковой посуды не предполагается: будет поэтапный переход,чтобы отрасли и бизнес подготовились, – пояснил Корбут.

 
В начале 2021 года в Беларуси запретят только некоторые виды пластиковой посуды. Власти дадут предприятиям определенное количество времени, за которое необходимо будет прекратить свое производство пластика. Полный запрет запланирован на 2023 год.  

Согласно решению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в Беларуси запретят использовать и продавать в объектах общественного питания одноразовую пластиковую посуду с 1 января 2021 года.

На сегодняшний день уже даже разработан соответствующий проект постановления. 

Предполагается, что под запретом будут пластиковые контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, чашки. Постановление коснется посуды, которая была произведена полностью и частично из поливинилхлорида и полистирола. 

Вместе с тем власти пока планируют оставить продажу и использование в объектах общественного питания такой пластиковой продукции, как крышки для стаканов, вилки, ножи и коктейльные трубочки.

Потребность в одноразовой посуде в Беларуси в год составляет 200 млн единиц. Из них примерно 70 млн – стаканчики, 23 млн – ложки, 20 млн – вилки, 19 млн – ножи, остальное – другие виды посуды, – заявил Корбут.

Ежегодно в нашей стране накапливается 280 тыс. тонн полимерных отходов. В среднем получается 25 килограммов пластика на одного белоруса. 

Фото: Pixabay


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В Беларуси пластиковая посуда будет исчезать постепенно, а не одномоментно.  Предполагается, что в нашей стране запрет на все виды пластиковой посуды
 
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