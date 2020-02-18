Пластиковую посуду в объектах общепита полностью запретят с 2023 года

Предполагается, что в нашей стране запрет на все виды пластиковой посуды в объектах общепита введут в 2023 году.
Данное заявление сегодня, 17 февраля, сделал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает
Одномоментный запрет на использование одноразовой пластиковой посуды не предполагается: будет поэтапный переход,чтобы отрасли и бизнес подготовились, – пояснил Корбут.
Согласно решению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в Беларуси запретят использовать и продавать в объектах общественного питания одноразовую пластиковую посуду с 1 января 2021 года.
На сегодняшний день уже даже разработан соответствующий проект постановления.
Предполагается, что под запретом будут пластиковые контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, чашки. Постановление коснется посуды, которая была произведена полностью и частично из поливинилхлорида и полистирола.
Вместе с тем власти пока планируют оставить продажу и использование в объектах общественного питания такой пластиковой продукции, как крышки для стаканов, вилки, ножи и коктейльные трубочки.
Потребность в одноразовой посуде в Беларуси в год составляет 200 млн единиц. Из них примерно 70 млн – стаканчики, 23 млн – ложки, 20 млн – вилки, 19 млн – ножи, остальное – другие виды посуды, – заявил Корбут.
Ежегодно в нашей стране накапливается 280 тыс. тонн полимерных отходов. В среднем получается 25 килограммов пластика на одного белоруса.
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