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Американские исследователи придумали, как получать электричество из воздуха

18.02.2020 10:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая зеленая технология генерирует электричество буквально из воздуха. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на университет Массачусетса в Амхерсте и журнал Nature.


Графическое представление процесса. Изображение: UMass Amherst / Yao and Lovley labs

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте разработали устройство, использующее натуральный белок для выработки электричества из влаги в воздухе. По их словам, новая технология может иметь значительные последствия для возобновляемых источников энергии, изменения климата и медицины в будущем.

Сообщается, что инженер-электроник Цзюнь Яо (Jun Yao) и микробиолог Дерек Лавли (Derek Lovley) из университета Массачусетса в Амхерсте создали устройство, которое назвали «Air-gen». Оно описывается как пневматический генератор с электропроводящими «белковыми нанопроволоками» между двумя пластинками. В процессе также участвуют почвенные бактерии Geobacter, которые используют электричество для окисления и утилизации органических веществ и производят проводящие ток «нанонити» из белковых молекул для создания направленного движения электронов.

Устройство соединяет электроды с нанопроводами таким образом, что электрический ток генерируется водяным паром, который присутствует в атмосфере.

«Мы буквально производим электричество из воздуха, — утверждает Яо. — Air-gen генерирует чистую энергию 24 часа в сутки».

Новая технология, разработанная в лаборатории Яо, является экологически чистой, возобновляемой и недорогой. Она может генерировать электроэнергию даже в районах с чрезвычайно низкой влажностью, таких как пустыня Сахара. Кроме того, Air-gen не требует солнечного света или ветра и «работает даже в помещении».

Исследователи объясняют, что для устройства Air-gen требуется только тонкая пленка нанопроводов толщиной менее 10 микрон. Вода конденсируется на верхней стороне устройства и взаимодействует с белками. Их проводящие и поверхностные свойства вызывают разложение воды на заряженные ионы. Заряды накапливаются, создавая разницу потенциалов и вызывая направленное движение свободных электронов, то есть, ток.

Созданный исследователями прототип непрерывно производил буквально из воздуха порядка 0,5 В. А примерно 17 таких прототипов могли бы запитать мобильный телефон.

 
 
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