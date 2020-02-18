Samsung Galaxy Note 10 Lite уже в МТС

Источник материала: Кобринский вестник





В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Отличительной особенностью линейки Galaxy Note всегда было наличие электронного пера S Pen. При этом, до настоящего момента смартфоны серии Note выпускались только в премиальном ценовом сегменте. Сейчас же большее количество людей сможет опробовать в деле возможности фирменного стилуса от Samsung, аналогов которому нет у других производителей.

S Pen, идущий в комплекте с Samsung Galaxy Note 10 Lite, способен на многое. Он поддерживает удаленное управление смартфоном через Bluetooth, позволяет создавать заметки и рисунки при выключенном экране, распознает до 4096 степеней нажатия и это лишь малая часть его функционала. Минутной зарядки батареи в стилусе хватает на 10 часов работы. А чтобы он не потерялся, в настройках можно выставить, чтобы смартфон оповещал своего владельца, когда тот отдалится от этого полезного аксессуара слишком далеко.

Все остальные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite также на высоте и полностью соответствуют его статусу субфлагмана. Он оснащен большим 6,7-дюймовым SuperAMOLED-экраном с разрешением 1080 х 2400 точек, что соответствует стандарту Full HD+. Встроенный в экран датчик отпечатков пальцев срабатывает очень быстро.

Основная камера новинки состоит из трех модулей по 12 Мп каждый: широкоугольник, ультраширокоугольный объектив и телефотообъектив. Фронтальная камера на 32 Мп умеет создавать эффект размытия фона. Качество снимков и видео впечатляет – они словно сделаны флагманами прошлых лет.

Высокую производительность Samsung Galaxy Note 10 Lite обеспечивают мощный 8-ядерный процессор Exynos 9810 и 6 Гб оперативной памяти. Внутренний накопитель позволяет хранить до 128 Гб информации, предусмотрена возможность установки карты памяти microSD. Также аппарат получил аккумулятор емкостью 4500 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Приобрести смартфон Samsung Galaxy Note 10 Lite можно за 1399 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год составит 127,18 рубля, а на два года – 60,82 рубля.

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