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В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ.
18.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 февраля 2020 13:22 2400
В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ.
1 февраля 2020 года в 21.20 в Солигорский ГРОЧС поступило сообщение о загорании бани по адресу: Солигорский р-н, Краснослободский с/с, д. Великий Рожан, ул. Зеленая.
Пожар деревянной бани. В результате пожара огнем уничтожена крыша, перекрытие, повреждены стены бани. Причина пожара устанавливается.
Уважаемые граждане, Солигорский ГРОЧС напоминает: если вы стали свидетелем возникновения пожара или ситуации угрожающей безопасности окружающим сообщите об этом по телефону 101 или 112. Службами экстренного реагирования помощь будет оказана незамедлительно!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
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3 февраля 2020 13:22 2400 В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ. ...
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