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В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ.

18.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


3 февраля 2020 13:22 2400

В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорского ГРОЧС.

1 февраля 2020 года в 21.20 в Солигорский ГРОЧС поступило сообщение о загорании бани по адресу: Солигорский р-н, Краснослободский с/с, д. Великий Рожан, ул. Зеленая.

В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ.

Пожар деревянной бани. В результате пожара огнем уничтожена крыша, перекрытие, повреждены стены бани. Причина пожара устанавливается.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие разделки).

В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ.
В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ.

Уважаемые граждане, Солигорский ГРОЧС напоминает: если вы стали свидетелем возникновения пожара или ситуации угрожающей безопасности окружающим сообщите об этом по телефону 101 или 112. Службами экстренного реагирования помощь будет оказана незамедлительно!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

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"Солигорск - Новости"

 
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3 февраля 2020 13:22 2400 В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ. ...
 
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