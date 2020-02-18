Источник материала: Soligorsk News



В Солигорском районе горела баня. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорского ГРОЧС.

1 февраля 2020 года в 21.20 в Солигорский ГРОЧС поступило сообщение о загорании бани по адресу: Солигорский р-н, Краснослободский с/с, д. Великий Рожан, ул. Зеленая.

Пожар деревянной бани. В результате пожара огнем уничтожена крыша, перекрытие, повреждены стены бани. Причина пожара устанавливается.



Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие разделки).











Уважаемые граждане, Солигорский ГРОЧС напоминает: если вы стали свидетелем возникновения пожара или ситуации угрожающей безопасности окружающим сообщите об этом по телефону 101 или 112. Службами экстренного реагирования помощь будет оказана незамедлительно!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.