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Ученые рассказали, сколько нужно придерживаться лучшей диеты года ради результата для здоровья

18.02.2020 13:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если пожилой человек будет год придерживаться средиземноморской диеты, то у него повысится количество кишечных бактерий, связанных со «здоровым» старением и сократится число бактерий, вызывающих вредное воспаление. Исследование опубликовано в журнале Gut, пишет Medicalxpress.


Фото: cnn.com

Ученые проанализировали микробиом кишечника у 612 человек из Франции, Италии, Нидерландов, Польши и Великобритании в возрасте от 65 до 79 лет до и после 12 месяцев либо обычной, либо средиземноморской диеты (богатой фруктами, овощами, орехами, бобовыми, оливковым маслом и рыбой, с низким содержанием красного мяса и насыщенных жиров).

Соблюдение средиземноморской диеты в течение 12 месяцев в итоге связали с благоприятными изменениями в микробиоме кишечника. Причина — в предотвращении потери бактериального разнообразия. Изменения были в значительной степени обусловлены и увеличением содержания в питании пищевых волокон и связанных с ними витаминов и минералов, в частности C, B6, B9, меди, калия, железа, марганца и магния. Таким образом, средиземноморская диета может сдерживать развитие физической слабости и снижение когнитивных функций в пожилом возрасте, полагают ученые.

В целом такой тип питания считается одним из самых здоровых в мире: средиземноморская диета заняла первое место в рейтинге U.S. News & World Report, получив звание лучшей диеты 2019 года.

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Если пожилой человек будет год придерживаться средиземноморской диеты, то у него повысится количество кишечных бактерий, связанных со «здоровым» старением и...
 
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