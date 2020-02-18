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Какие преступления в Горках чаще всего совершали в 2019-м

18.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Начальник Горецкого РОВД Максим Деменский рассказал о преступности в районе за прошлый год.

 

Какие преступления в Горках чаще всего совершали в 2019-м
Фото Михаила Левцова

 

На территории района не зарегистрировано правонарушений против половой неприкосновенности или половой свободы, краж автомобилей, уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также умышленных причинений тяжких телесных повреждений, грабежей, угонов. Общее количество зарегистрированных преступлений — 363.

На уровне 2018 года находится число убийств (2), вымогательств (1) и мошенничеств (4). Из 4 мошенничеств 3 совершены с использованием компьютерной техники посредством сети Интернет.

Значительный рост с 22 до 43 преступлений в сфере высоких технологий, в том числе с 13 до 35 по ст. 212 УК Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники). Зарегистрировано 8 преступлений по ст. 349 УК Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации).

В 2019 году с 75 до 81 возросло число преступлений в общественных местах. Там чаще всего совершались кражи имущества и хулиганства. Предметами посягательств злоумышленников становились мобильные телефоны, деньги, другое имущество.

В прошлом году снизилось число преступлений, допущенных ранее судимыми гражданами.

По итогам 2019 года наибольшая плотность уголовно-наказуемых деяний приходится на населенные пункты Паршинского, Горского, Добровского и Овсянковского сельсоветов. На территории города — на административные участки «Автовокзал», «Ж/д вокзал», «Академия-1» и «Академия-2».

С 66 до 68 возросло число краж из жилищ. Чаще всего воровали инструмент, деньги, продукты питания, мобильные телефоны, ювелирные изделия. Треть хищений из жилищ совершена путем свободного доступа.

По-прежнему средством «легкой наживы» для злоумышленников являются мобильные телефоны. Количество краж данных устройств возросло с 15 до 22. В большинстве случаев они совершались путем свободного доступа, причем в половине из них мобильные телефоны были оставлены владельцами без присмотра на улицах, в магазинах, увеселительных заведениях, в машинах такси.

Невольными пособниками преступности являются и беспечные владельцы велосипедов. Из 10 краж велотранспорта в 6 случаях хищения совершались путем свободного доступа из подъездов домов и с улиц города.

С 6 до 17 увеличилось число краж из автомашин. 14 из них совершены на территории города (микрорайоны «Автовокзал», «Калинина», «Строителей», «Слобода», «Академия-2») путем выставления стекла, подбора ключа, свободного доступа. В трех случаях кражи произошли в сельской местности. Примечательно, что 10 краж совершены в ночное время суток, по пятницам и субботам.

По-прежнему есть проблемные вопросы в обеспечении сохранности имущества предприятий и организаций. Сотрудниками милиции регулярно выявляются нарушения в технической укрепленности объектов. Это отсутствие ограждения, недостаточная освещенность в ночное время, неэффективность запорных устройств. Кроме этого, имели место факты нахождения сторожей на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения.

В 2019 году зарегистрировано 6 краж имущества государственной формы собственности и частной собственности юридического лица.

Пьянство по-прежнему остается одним из основных дестабилизирующих факторов криминогенной обстановки в районе. В состоянии алкогольного опьянения совершены 84 преступ­ления, из которых основными видами явились кражи, хулиганства, угрозы убийством, истязания, а также оба убийства.

В лечебно-трудовые профилактории изолированы 65 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками.

В 2019 году за нарушения антиалкогольного законодательства к административной ответственности привлечены 87 лиц, из незаконного оборота изъято 897 литров самогона и браги, спиртосодержащих жидкостей, 17 самогонных аппаратов.

В 2019 году существенно возросло (с 7 до 14) количество преступлений, совершенных подростками. В ходе проведенных профилактических мероприятий выявлено 33 факта нарушений несовершеннолетними антиалкогольного законодательства. За вовлечение их в пьянство к ответственности привлечен 31 взрослый.

По направлению деятельности наркоконтроля и противодействия торговле людьми выявлено 30 преступлений. По линии борьбы с экономическими преступлениями зарегистрировано 18 преступлений, в том числе 4 относящихся к категории тяжких видов.

В 2019 году на дорогах рай­она зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 14 получили телесные повреждения. 2 таких ДТП совершены водителями в состоянии опьянения, 3 — с участием детей, а также 2 — по вине водителей, не имеющих права управления транспортными средствами.

Основными причинами данных ДТП явились нарушения правил: проезда пешеходных переходов, проезда перекрестков, превышение установленной скорости движения, нарушение Правил дорожного движения велосипедистом, нарушение правил маневрирования и др.

За управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения задержаны 86 водителей, выявлено 153 нарушения скоростного режима, 25 — правил обгона или выезда на встречную полосу, 156 — правил проезда пешеходных переходов, 125 — правил перевозки детей. Задержано 176 водителей, не имеющих права управления. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 102 пешехода, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.


 
 
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  Начальник Горецкого РОВД Максим Деменский рассказал о преступности в районе за прошлый год.     На территории района не зарегистрировано правонарушений против...
 
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