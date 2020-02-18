ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью»

18.02.2020 13:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Во Дворце Независимости Президент проводит встречу с главным исполнительным директором, председателем правления этой компании Игорем Сечиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью»

«Роснефть» – один из лидеров нефтяной отрасли. Эта крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира занимается поиском и разведкой месторождений углеводородов, добычей нефти, газа, реализует проекты по освоению морских месторождений.   

Откуда белорусы будут получать нефть? Подводим итоги переговоров в Сочи

Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью»

Напомним, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. А 7 февраля на встрече президентов Беларуси и России стороны пришли к заключению, что обсуждение вопросов поставки нефти продолжится исключительно на коммерческих условиях.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Сечин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Во Дворце Независимости Президент проводит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие преступления в Горках чаще всего совершали в 2019-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика