Арабская рукопись и «Искусство артиллерии». Показываем самые ценные экземпляры Национальной библиотеки Беларуси

Источник материала: СТВ

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

По Вашей версии, топ-3 экземпляра, которые Вы цените больше всего.

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:

Самое дорогое, самое ценное, что есть у нас – это, конечно, издания Скорины. Скорининская Библия, издание 1517 года, которое он издал в Праге. Для нашей истории, для нашего народа и для европейской культуры это, наверное, самый ценный экземпляр.









Вадим Щеглов:

Какие для Вас, как для директора, особенно ценные?

Роман Мотульский:

Это арабская рукопись XV века, по всей видимости, которая была привезена в Беларусь купцами.





Особенно ценны книги Семеновича, в определённой смысле первого белорусского учёного точных наук. Его «Искусство артиллерии», которое было издано на латыни, потом тут же переведено на практически все европейские языки того времени. И все императоры, военачальники более 200 лет ходили у него в учениках.



