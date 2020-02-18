«С Джоном я страдала». Скандальная и драматичная история любви Йоко Оно и Джона Леннона

Источник материала: Tut.by

«Она самый известный неизвестный художник: все знают ее имя, но никто не знает, чем она занимается», — так говорил о Йоко Оно ее третий муж Джон Леннон. Действительно, брак с «битлом» принес японской авангардистке всемирную известность. Но вовсе не ту, которой жаждала Оно: ее узнали не как художницу, а как виновницу распада «Битлз».

О том, чем Йоко занимается сейчас, спустя 40 лет после смерти Леннона, и правда ли она «развалила» ливерпульскую четверку, LADY вспоминает в день рождения художницы: сегодня ей 87.