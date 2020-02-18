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Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вопрос начисления зарплат в бюджетной сфере изучает Комитет государственного контроля. После введения новой системы оплаты труда некоторые организации столкнулись с рядом трудностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отдельных случаях у работников нет чёткого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за последние два месяца – разъяснили в ведомстве. К этому дню в Комитет госконтроля поступила одна жалоба. По факту проводится разбирательство, изучаются необходимые документы.
Специалисты ведомства уже проверили ряд организаций. Нарушений не установлено. КГК продолжит изучение вопроса начисления зарплат.
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Новости Беларуси. Вопрос начисления зарплат в бюджетной сфере изучает Комитет государственного контроля. После введения новой системы оплаты труда некоторые...
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