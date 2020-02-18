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Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?

18.02.2020 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопрос начисления зарплат в бюджетной сфере изучает Комитет государственного контроля. После введения новой системы оплаты труда некоторые организации столкнулись с рядом трудностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?

В отдельных случаях у работников нет чёткого понимания критериев оценки при сравнении своей заработной платы за последние два месяца – разъяснили в ведомстве. К этому дню в Комитет госконтроля поступила одна жалоба. По факту проводится разбирательство, изучаются необходимые документы.    

Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?

Специалисты ведомства уже проверили ряд организаций. Нарушений не установлено. КГК продолжит изучение вопроса начисления зарплат.   

Граждане могут обратиться в областные комитеты государственного контроля по месту жительства, в том числе направить электронное обращение.    

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Новости Беларуси. Вопрос начисления зарплат в бюджетной сфере изучает Комитет государственного контроля. После введения новой системы оплаты труда некоторые...
 
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