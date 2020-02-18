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В Вороновском районе подвели итоги конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!»

18.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе подвели итоги конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!»

Организатором открытого республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!» выступает Президентский спортивный клуб. Творческое состязание стартовало в ноябре, а окончательные итоги будут подведены в мае.


В Вороновском районе подвели итоги конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!»

Школьники всей страны в двух возрастных группах (учащиеся 1-3 и 4-6 классов) наглядно продемонстрировали свое видение спорта. На пути к финалу их рисункам и аппликациям предстоит пройти несколько этапов отбора. Всем финалистам будут вручены памятные призы, медали. Призеры в обеих возрастных группах станут обладателями почетных кубков. Также всех участников республиканского финала ожидают путевки в Национальный детский оздоровительный лагерь «Зубренок» и насыщенная культурная программа в столице страны.

В Вороновском районе на конкурс было прислано 65 работ. Школьники изобразили разные виды спорта — футбол, лыжные гонки, художественную гимнастику, хоккей. Конкурсная комиссия из методистов районного учебно-методического кабинета, центра творчества детей и молодежи оценивала присланные работы с учетом соответствия тематике, качества исполнения, оригинальности. В младшей возрастной группе победителем признана работа Дарьи Миндюль (Больтишская БШ), 2-е место разделили Игорь Флейто (Переганцевский УПК) и Софья Лисовская (Больтишская БШ), а  3-е — Никита Неверо (Жирмунская СШ), Карина Кучинская (Погородненская СШ), Дмитрий Мацкевич (Беняконская СШ).


В Вороновском районе подвели итоги конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!»

В старшей группе тройка призеров также состоит из шести авторов: 1-е место у Виктории Ласовской (Беняконская СШ), 2-е — у Евгении Ненартович (Погородненская СШ) и Алексея Бобниса (Больтишская БШ), 3-е — у учащихся Беняконской СШ Александры Шишко, Эрвина Буринскиса и Елизаветы Равлушевич.


В Вороновском районе подвели итоги конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!»

Двенадцать работ продолжат конкурсную борьбу на областном этапе.

Желаем ребятам удачи и надеемся, что их творчество будет по достоинству оценено!

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Организатором открытого республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!» выступает Президентский спортивный клуб. Творческое состязание...
 
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