В Вороновском районе подвели итоги конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!»

Источник материала: Вороновская газета





Организатором открытого республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!» выступает Президентский спортивный клуб. Творческое состязание стартовало в ноябре, а окончательные итоги будут подведены в мае.







Школьники всей страны в двух возрастных группах (учащиеся 1-3 и 4-6 классов) наглядно продемонстрировали свое видение спорта. На пути к финалу их рисункам и аппликациям предстоит пройти несколько этапов отбора. Всем финалистам будут вручены памятные призы, медали. Призеры в обеих возрастных группах станут обладателями почетных кубков. Также всех участников республиканского финала ожидают путевки в Национальный детский оздоровительный лагерь «Зубренок» и насыщенная культурная программа в столице страны.

В Вороновском районе на конкурс было прислано 65 работ. Школьники изобразили разные виды спорта — футбол, лыжные гонки, художественную гимнастику, хоккей. Конкурсная комиссия из методистов районного учебно-методического кабинета, центра творчества детей и молодежи оценивала присланные работы с учетом соответствия тематике, качества исполнения, оригинальности. В младшей возрастной группе победителем признана работа Дарьи Миндюль (Больтишская БШ), 2-е место разделили Игорь Флейто (Переганцевский УПК) и Софья Лисовская (Больтишская БШ), а 3-е — Никита Неверо (Жирмунская СШ), Карина Кучинская (Погородненская СШ), Дмитрий Мацкевич (Беняконская СШ).







В старшей группе тройка призеров также состоит из шести авторов: 1-е место у Виктории Ласовской (Беняконская СШ), 2-е — у Евгении Ненартович (Погородненская СШ) и Алексея Бобниса (Больтишская БШ), 3-е — у учащихся Беняконской СШ Александры Шишко, Эрвина Буринскиса и Елизаветы Равлушевич.







Двенадцать работ продолжат конкурсную борьбу на областном этапе.

Желаем ребятам удачи и надеемся, что их творчество будет по достоинству оценено!

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.