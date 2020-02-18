«Уинстон шампанское хлещет». Рассекречены документы о Ялтинской конференции

Источник материала: Аргументы и факты

Многие факты, касающиеся подготовки и проведения Ялтинской конференции, — встречи руководителей СССР, Великобритании и США, что проходила в Крыму 75 лет назад, с 4 по 11 февраля 1945 г., ранее были неизвестны.

Читая эти пожелтевшие странички и пояснительные надписи, понимаешь, что в подготовке и проведении международных встреч такого уровня мелочей нет и быть не может. Ну вот, скажем, скупая строчка: «12 января 1945 г. начато разминирование Английского кладбища».

Родич Черчилля

На первый взгляд это относится к сугубо технической стороне обеспечения безопасности. Однако в реальности это был важный политический момент, от которого зависело многое.

Дело в том, что конференцию готовили примерно полгода. Первым о возможности и даже необходимости трёхсторонней встречи заговорил президент США Франклин Рузвельт. Вот фрагмент его письма Сталину от 19 июля 1944 г: «Поскольку события развиваются так стремительно и так успешно, я думаю, что в возможно скором времени следовало бы устроить встречу между Вами, премьер-министром и мною». Главным пунктом, в котором ни одна сторона не желала уступать, был вопрос о месте проведения конференции.

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Впрочем, Черчилль уже побывал в Москве в октябре 1944 г., советская столица ему понравилась, особенно он впечатлился балетом «Жизель» в Большом театре. Рузвельт же ехать в СССР отказывался наотрез, ссылаясь то на Конституцию США: «Президент не может надолго отлучаться из Белого дома», то на своё здоровье: «Врачи рекомендовали мягкий средиземноморский климат».

Сталин, в свою очередь, отказывался ехать в Рим, Афины, Иерусалим, Александрию, на Кипр или на Мальту — именно эти варианты предлагал Рузвельт. Резоны советского лидера были не менее весомы — он, как Верховный главнокомандующий, не имел права отвлекаться от руководства войсками даже на короткий срок. Неофициально же проводилась интересная линия. Союзникам надо было наглядно продемонстрировать, какие разрушения принесла СССР немецко-фашистская агрессия, — это усилило бы советские позиции в части переговоров о репарациях и возмещении ущерба.

Словом, ситуация сложилась патовая. И тут Черчиллю напомнили, что в Севастополе есть Английское кладбище, где вроде как покоится прах его родича, кого-то из семьи герцогов Мальборо, который нашёл здесь свою смерть во время Крымской войны 1853–1856 гг. Среди опубликованных на сайте Минобороны фотографий есть снимок с названием: «На Английском кладбище», где Черчилль склонил голову у белой могильной плиты. А значит, женское подразделение сапёров под командованием Валентины Елиной, что разминировало то кладбище, трудилось не напрасно.



Уинстон Черчилль на Английском кладбище. Фото: Минобороны РФ

Краденые шпингалеты

Вообще же над подготовкой той конференции трудились не только дипломаты и военные. К примеру, было необходимо привести в божеский вид дворцы Ялты, где разместили участников встречи, — Юсуповский для СССР, Ливадийский для США и Воронцовский для Великобритании. А из Ливадийского дворца немецко-фашистские захватчики украли всё, что представляло хоть какую-то ценность, — сворачивали даже дверные ручки и оконные шпингалеты. 2200 человек с 6 января 1945 г. занимались ремонтно-восстановительными работами. Эшелонами завозили мебель, ковры, сервизы и даже электростанции.

О том, что участники конференции были обеспечены всем необходимым, оставил любопытную запись замминистра иностранных дел Великобритании Александр Кадоган: «Премьер чувствует себя хорошо, хотя и хлещет вёдрами кавказское шампанское». Зато о советском лидере он отозвался без тени иронии: «Сталин — великий человек и выгодно отличается от двух других стареющих государственных деятелей».

Это действительно было так — советской делегации, которую возглавлял Сталин, удалось, казалось бы, невероятное. Во-первых, настоять на своём в части выплаты репараций. С Германии предполагалось взыскать 20 млрд долл. СССР претендовал на половину этой суммы. Черчилль, согласно воспоминаниям очевидцев, был против и несколько раз чуть ли не срывался на крик. Но все его попытки разбивались о непоколебимо твёрдую позицию Сталина. Однако самым важным результатом Ялты было всё-таки не это.



Молотов, Черчилль и Рузвельт во время исполнения гимнов. Фото: Минобороны РФ

Новый мирный мир

«На Ялтинской конференции было принято решение о создании ООН. Уникальной системы, которая до сих пор позволяет сохранять мир на нашей планете, — говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Есть вульгарная точка зрения, согласно которой в Ялте три победителя только и были заняты тем, что делили мир на сферы влияния. Это неправда! Нечто подобное происходило после Первой мировой войны. Тогда страны-победительницы настолько были увлечены переделом сфер влияния, что не удосужились подумать, как эта система будет работать. Именно тот передел и стал в числе прочего причиной новой войны.

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В Ялте же мир не делили, а строили. По новым принципам. Взять тот же польский вопрос. Сталин в принципе не хотел какой-то коммунистической Польши — СССР нужен был просто дружественный сосед. Не „санитарный кордон“, не „лимитрофы“, а сильные демократические страны у границ. Основным делом участники Ялтинской конференции считали восстановление демократии в освобождённой Европе и в целом со своей задачей справились. Но, что гораздо более важно, был создан Совет Безопасности ООН с пятью постоянными членами, которые имеют право вето. СССР, а теперь Россия, Китай, Франция, Великобритания, США. Именно функционирование Совета, в основу которого легли Ялтинские принципы, исключает глобальную войну. Что бы там ни говорили, но ООН ещё не исчерпала своих возможностей. Это площадка, на которой державы могут решать вопросы мирным путём. Слова президента Владимира Путина о том, что именно страны — основательницы ООН „несут особую ответственность за сохранение цивилизации“, точны и справедливы. Думаю, идея саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН, которую предложил наш президент, более чем перспективна».