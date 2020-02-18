Как сложилась жизнь белоруса, который 10 лет назад разделил на Олимпиаде пьедестал с Бьорндаленом

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10 лет назад на Олимпиаде в Ванкувере 30-летний белорусский биатлонист Сергей Новиков выдал, пожалуй, лучшую гонку в карьере. В олимпийской индивидуалке спортсмен из Чаус выстрелил 20 из 20 и показал на финише одинаковое время с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Тогда Новикову и Бьорндалену вручили по серебряной медали, а выше на пьедестале расположился лишь норвежец Свендсен. После Игр-2010 Сергей еще четыре года оставался в большом спорте, а затем сменил спортивную форму на строгий пиджак и управленческую должность в Могилеве.

Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук встретилась с экс-биатлонистом и попросила его в деталях вспомнить день олимпийского триумфа.





10 лет назад прошла Олимпиада в Ванкувере. SPORT.TUT.BY вспоминает прорывные Игры, где Беларусь завоевала первое золото зимней Олимпиады, Дарья Домрачева взяла дебютную олимпийскую медаль в карьере , а Сергей Новиков сотворил главную биатлонную сенсацию.

«Тот сезон был самым удачным в карьере. Понимал, что могу бороться за медаль»

— Каждый спортсмен, попадая на Олимпиаду, ставит максимальные цели, мотивирует себя и мысленно настраивается на медаль. Сезон 2009/2010 был самым удачным в моей карьере. Я хорошо чувствовал себя ходом на лыжне и на нескольких этапах Кубка мира при удачном стечении обстоятельств мог даже попадать в призы. Понимал, что способен в достойной форме подвестись к Олимпиаде. Но старался излишне не накручивать себя и не прогонять по ночам в голове возможный сценарий гонок.

В том сезоне тренерский состав грамотно спланировал подготовку белорусской сборной. Мы прилетели в Канаду примерно за 20−30 дней до старта Игр, чтобы адаптироваться и акклиматизироваться.



Источник: Reuters

Надо было перестроиться на местное время плюс привыкнуть к специфике питания. Все-таки североамериканская кухня отличается от европейской. Понятно, что в Канаде еда не настолько необычна, как в той же Корее: никакого сладкого мяса или собачатины нам не предлагали (улыбается).

Но еда в Ванкувере иногда казалась немного пластиковой. С закрытыми глазами невозможно было отличить — яблоко ты ешь или грушу. Правда, в самой олимпийской деревне вопросов по еде не возникало. На питании спортсменов никто не экономил.

«На стадионе узнал, что Домрачева выиграла бронзу. Это зарядило»

— Первой дисциплиной в олимпийской программе был спринт. На гонку передавали сырую погоду и мокрый снег. Еще за день до старта тренеры понимали, что у первой и второй стартовых групп будут более выигрышные условия. Но меня заявили в конце, хотя я на тот момент был первым номером сборной Беларуси.





Стартовал 71-м, когда в лицо уже сыпал снег, поэтому вплоть до финиша сам протаптывал себе трассу. В таких условиях сложно было показать высокий результат. С одним промахом финишировал 40-м. Это подпортило настроение, потому что функционально готов был показывать больше.

В преследовании погодные условия были для всех одинаковыми. Я отыграл 19 позиций и финишировал 21-м. Чувствовал, что надо готовиться к индивидуальной гонке, в которой у меня были традиционно хорошие перспективы. В том же Турине, отстреляй я чисто на четырех рубежах, тоже мог бы оказаться в призерах.

Многие понимали, что гонка на 20 километров — мой шанс. Помню, накануне Игр в Ванкувере мой личный тренер Анатолий Перепечкин пошел к директору школы высшего спортивного мастерства просить деньги на учебно-тренировочный сбор для своих учеников. И тот задал ему вопрос: «Вот ты мне скажи, какие у твоих могилевских воспитанников результаты на Олимпийских играх? Что возьмет Новиков?».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Анатолий Иванович, чтобы не быть голословным, взял свою записную книжку и написал: «Обещаю, что с Олимпиады в Ванкувере Новиков привезет бронзовую медаль». Эта книжка, кстати, сейчас хранится в музее олимпийской славы в Могилеве (улыбается).

Я настраивался на индивидуалку, но старался не перегореть. Важно было сохранять долю пофигизма. Помню, когда подъезжали на шаттле к стадиону, уже завершилась женская индивидуальная гонка. Мы еще не знали результатов, но увидели с ребятами большое скопление красно-зеленых курток. Подошли поближе и услышали, что Даша Домрачева выиграла бронзу. Конечно, это зарядило.

«Когда закрыл последнюю мишень, вылетел на крыльях и понял, что иду первым»

— На мужскую индивидуалку меня заявили в раннюю стартовую группу — под номером 27. Лыжи катили идеально. Мне казалось, что я на голову быстрее соперников. За мной через 30 секунд стартовал россиянин Иван Черезов, по тем временам один из лидеров мирового биатлона. Он догнал меня только к третьему кругу, но вплоть до финиша мне удавалось за ним держаться.



Источник: Reuters

Стрельба в тот день тоже была отличной. Первые три огневых рубежа отработал спокойно и практически идеально. Телевизионщики до самого конца не вели меня по дистанции — мало кто предполагал, что я могу быть в призах, ведь многие спортсмены шли с тремя нолями.

А вот на четвертой стойке уже почувствовались усталость и мандраж. Нет-нет да и закрадывалась мысль: «Сейчас все решится». В таких ситуациях, когда пульс зашкаливает, спасает опыт.

В стрельбе стоя самое главное — это обработка спуска и устойчивость винтовки. За годы тренировок ты учишься стрелять так, что даже если мушка чуть сдвигается, то при правильной обработке спуска пуля все равно попадает — пусть не в десятку, но габарит закроется.

Я говорил себя: «Только не дергайся и правильно обработай каждый выстрел». 10 лет прошло, но до сих пор помню (улыбается).





Когда закрыл последнюю мишень, вылетел со стрельбища на крыльях. На трассе подсказали, что я первый — Свендсен в восьми секундах, Бьорндален — в 25. Единственная мысль: «Как это удержать?». Потому что финишный круг в мужской индивидуалке — это четыре километра, за который можно проиграть очень много.

«На последних километрах дистанции уже не был хозяином своим рукам и ногам»

— При этом я знал, что хорошо готов функционально. Даже когда организм очень устает, если есть резервы, то можно заставить себя терпеть. Понятно, что на последних километрах дистанции я, весь закислившийся, уже не был хозяином своим ногам и рукам, все отекало. Но спасали спуски, где можно было за кем-то пристроиться и отдышаться.

На дистанцию поддерживать меня отправили многих сервисменов и тренеров, потому что все понимали: каждый крик может решить многое. Причем важно, что именно кричат тренеры. Когда на подъеме человек говорит просто «давай-давай, две секунды», то никак этим не стимулирует спортсмена. В таком состоянии тебе откровенно пофиг, сколько там секунд.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Но есть тренеры, которые орут настолько эмоционально, что тебя пробирает с головы до ног! Иногда даже матерное слово можно гаркнуть. Если правильно зарядить биатлониста, он как свеженький в подъем забирается.

Мне тогда кричали и наши, и русские, и украинцы. Поддерживали все, кто находился рядом. И я выжимал из себя максимум возможного.

После финиша ждал результатов россиянина Николая Круглова, который шел с четырьмя нулями, но в итоге упал и сломал винтовку. Минут через 20 понял, что точно останусь на пьедестале. Что испытал? Усталость (улыбается). Вроде бы, вот он — к чему шел столько лет. В один момент осуществились все детские и взрослые мечты. Но сразу это было невозможно осознать.

Конечно, поздравлений было много. Хотя тогда еще только появлялись мессенджеры. Помню, мы все ходили по олимпийской деревне в поисках Wi-Fi, пытались прибиться к точке доступа, чтобы позвонить через Skype, а не тратить деньги на дорогие SMS в роуминге (смеется).



Источник: Reuters

«После Ванкувера пересел на Mercedes классом выше — мечтал о нем с семи лет»

— Сразу после гонки прошла цветочная церемония на стадионе. А уже вечером было торжественное награждение медалистов разных видов спорта. Помню, что биатлонные призеры ждали своего выхода на сцену в отдельной комнатке. Мы с Дашей Домрачевой немного пообщались c Уле-Эйнаром Бьорндаленом, сделали общее фото.

Не могу сказать, что я испытал эйфорию из-за компании, в которой оказался на пьедестале. Да, было приятно разделить второе место с Бьорндаленом. Но я никогда никого не возводил в божество и в ноги не кланялся.

Уже потом в интернете появился мем, где Бьорндален якобы просит меня познакомить их с Дарьей. Сейчас и не вспомню, о чем мы втроем тогда беседовали. Наверное, поздравили друг друга с медалью. В общем, на что хватило английского, о том и говорили.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Молодец!

— И ты молодец.

— Дай пять.

— На (улыбается).

И на этом все. Мой уровень иностранного на тот момент можно назвать «английский на руках» (смеется).

С одной стороны, казалось: вернусь с Олимпиады и жизнь как-то круто изменится. Но на самом деле дальше в календаре шли этапы Кубка мира, так что расслабляться было некогда.

Что касается материальных благ, то, понятно, что после завоевания серебра их стало чуть больше. Премиальные за серебро Ванкувера составили 50 тысяч долларов. Сменил машину: пересел на Mercedes классом выше — это была мечта с семи лет. Скажем так, детский бзик (улыбается).

Хотя и до Игр я тоже не бедствовал — все-таки был уже призером чемпионата мира в смешанной эстафете и чемпионом Европы, благодаря чему получал президентскую стипендию. В циклических видах спорта это серьезное финансовое подспорье.





Звездная болезнь? Ее точно не было. Да и откуда ей взяться, если даже после Олимпиады звучали комментарии в духе: «Да этот Новиков еле телепается!».

Если бы в 18 лет с таким столкнулся, может, и стал бы рвать на груди рубашку и доказывать обратное. Но я выиграл серебро Олимпиады в достаточно зрелом возрасте и спокойно относился к разным реакциям, понимая: сколько людей — столько и мнений.

«После завершения карьеры предлагали работу сторожа на стоянке»

— Я точно знал, что после Игр в Ванкувере останусь еще на один олимпийский цикл. А вот после Сочи почувствовал, что и возраст, и результаты намекают на то, что пора заканчивать. Честно говоря, был небольшой страх: чем заняться дальше?

Наверное, было бы нестрашно завершать карьеру, если бы я хотел стать тренером. Но к своим 35 годам настолько насытился разъездами, что отсекал любой вариант, который предполагал поездки по белу свету.

Соскучился по обычной жизни, когда ты можешь регулярно видеться с родными, проводить дома больше, чем два месяца в году. Понимал, что у меня подрастает ребенок, а я из-за спорта многое пропускаю.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Это обывателю кажется: «Вот, выехали курортники за границу на Кубок мира!». Но, поверьте, никто из тех, кто находится там за бюджетный счет, не расслабляется и не отдыхает. Это огромная ответственность. И весь персонал сборной не ковыряется в носу, а занимается делом.

После завершения карьеры Юрий Юрич Альберс спросил: «Есть желание работать тренером?». Я поблагодарил, но ответил отказом. В итоге почти год оставался без работы, искал варианты, но ничего не находил. Предлагали устроиться сторожем на стоянку или на КПП и заодно «закрывать» за учреждение все спортивные мероприятия. Конечно, такое я сразу отсеивал.

Примерно через год активных поисков мне предложили возглавить областной спортивный клуб Федерации профсоюзов и курировать деятельность 14 спортшкол. Было непросто перестроиться на кабинетную работу, наладить контакт с директорами школ, у которых за много лет уже сформировались свои приоритеты и правила. Но все-таки решил развиваться и расти в этом направлении.





А спустя четыре года меня перевели в Могилевский облисполком, где я стал начальником управления спорта и туризма. Уже год курирую весь туризм и спорт области — от массового до спорта высших достижений. Отвечаю как за выступления наших воспитанников на Олимпиаде, так и за поведение руководителей районных ФОЦа.

Ответственности очень много, но, когда соглашаешься на такую должность, надо быть готовым и в девять, и в десять вечера ответить на звонок и приехать на спортивный объект в любое время дня и ночи.

«Надеюсь, не будет ситуаций, которые вынудят меня продать олимпийскую медаль»

— Спортом сейчас занимаюсь только для здоровья. В лучшем случае в субботу и воскресенье бегаю кроссы, упражняюсь на турниках или катаюсь на лыжах, когда за окном есть снег. В 40 лет в расписании вместо большого спорта уже только физкультура (улыбается).



Источник: Reuters

О классной спортивной форме речи, конечно, не идет. В прошлом году на Гонке легенд увиделись со многим старыми знакомыми спортсменами, посмотрели, кто и сколько набрал после завершения карьеры (смеется). Мы с Надей Скардино даже выиграли ту гонку. Хотя это все, конечно, благодаря Наде (улыбается).

— Скучаете по Кубку мира?

— Кажется, так давно это было. Но, когда получается выехать на этап, с удовольствием выхожу на трассу поддержать наших.

— Где находится ваша олимпийская медаль?

— Дома, в шкафчике в футляре лежит.

— Продать ее никогда не думали?

— На данный момент кажется, что я никогда бы ее не продал. Она имеет для меня большую ценность. Но ни от чего нельзя зарекаться. Иногда жизненные ситуации вынуждают чемпионов на неожиданные поступки. Надеюсь, мне не придется с этим столкнуться.

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