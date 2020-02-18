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«Сначала отправили мальчишек под пули, а сегодня о них мало кто вспомнит…»

18.02.2020 14:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Сначала отправили мальчишек под пули, а сегодня о них мало кто вспомнит…»
АиФ

Слава Богу, он не стал инвалидом, но за ним был закреплен статус воина-интернационалиста. После боевых действий сын пользовался специальным удостоверением. В свидетельстве о праве на льготы говорилось: «Предъявитель настоящего свидетельства за успешное выполнение заданий Правительства СССР имеет право на льготы, установленные постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 года».

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Льготы были хорошие: скидка 50% на коммунальные услуги; бесплатный проезд в общественном транспорте; путёвка в санаторий раз в 2 года; ежемесячная сумма на лекарства.

А когда приехал на родину в Беларусь к пожилым родителям - отец умер в 81 год, а мне сейчас 80 лет - получил новое белорусское удостоверение. Льготы все сняли. В этом удостоверении сказано: «Предъявитель удостоверения имеет право на государственные социальные льготы, права и гарантии, установленные законодательством РБ для ветеранов боевых действий на территории других государств». Пользоваться льготами в Беларуси могут только инвалиды-«афганцы». Что и кого защищали наши дети - непонятно. Вспоминают о них раз в год, в день вывода войск из Афганистана. Одни вернулись в цинковых гробах, другие - инвалидами, третьи - психически нездоровыми. Сначала отправили под пули молодых мальчишек, а сегодня о них мало кто вспомнит…

Надежда Андреевна Кушнерёва, Лида.

 
 
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