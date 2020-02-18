Источник материала: Myfin

​Какие сайты Беларуси популярны в поисковой выдаче? Результаты января

Банки



Сайт Belapb.by (Белагропромбанк) продолжает наращивать видимость. С ноября по январь сайт прибавил 8%, общий показатель составил 24%. Снизился процент на 1,48% у Ideabank.by (Идея Банк), его видимость составила 21%. Банк вместо третьего места занял четвертое. Рейтинг Alfabank.by (Альфа-Банка) с ноября 2019 года вырос на 4,81% и остановился на показателе в 21%.

Снижение показателя на 3% претерпевает сайт Tb.by (Технобанк). Однако из-за тотального снижения общего процента видимости у таких представителей, как Belveb.by (БелВЭБ), Belgazprombank.by (Белгазпромбанк), Bps-sberbank.by (БПС-Сбербанк) и Belinvestbank.by (Белинвестбанк), сайт Технобанка смог сохранить свою шестую позицию в рейтинговой таблице.

Финансово-аналитические порталы

В исследуемой категории первых три места по-прежнему стабильно занимают Myfin.by, Finance.tut.by, Benefit.by. Портал Creditportal.by снова поменялся местами с Infobank.by: последний увеличил свою видимость на 8,66% (общий показатель составил 22%) и занял четвертое место. Остальным представителям финансово-аналитических порталов стоит эффективнее подойти к работе над качеством продвижения своих ресурсов.

Площадки по продаже автомобилей

В первый месяц 2020 года у четырех представителей автомобильной тематики отмечено небольшое снижение видимости. В январе автомобильный портал Abw.by потерял около 2% видимости и вернулся к ноябрьским результатам в 56%. Раздел площадки объявлений Kufar.by (Auto.kufar.by) поднялся на две позиции и впервые занял пятое место среди самых видимых сайтов по продаже автомобилей в Байнете.





В последующих четырех категориях первые места занимает интернет-гипермаркет 21vek.by. Такая высокая позиция по нескольким направлениям обусловлена качественной и непрерывной работой над SEO-оптимизацией сайта.

Бытовая техника

Чаще других в поисковой выдаче при поиске бытовой техники и электроники появляются такие сайты-лидеры, как 21vek.by, 5element.by и Sila.by. Это неизменная тройка, которая на протяжении 2019 года не была разбита другими представителями рейтинговой таблицы. Положительная динамика роста процента видимости отмечается у Imarket.by: за год сайт нарастил около 10% (общая видимость составила 20%). Так же, как и сайты-представители рейтинга, Imarket.by виден и при поиске электроники.

Мебель

ТОП-5 представителей мебельной тематики на протяжении четырех месяцев (октябрь 2019–январь 2020) остается неизменным. Интернет-магазин мебели Mebelblizko.by прибавил 1,23% (видимость составила 13%), Pinskdrev.by обогнал Termebel.by и занял шестое место, а Imarket.by впервые вошел в десятку самых видимых сайтов в мебельной тематике.

Сантехника

Показатель видимости магазина сантехники и плитки Santehlux.by вырос на 2,61% и составил 65%. Интернет-магазин занял второе место. На 1,76% увеличился процент видимости гипермаркета сантехники Sanit.by (видимость сайта зафиксирована на отметке в 46%). Самый большой рост видимости в январе (на целых 5%) демонстрирует Kranik.by (19%). Только у трех из десяти представителей рейтинга отмечается незначительное снижение видимости сайта.

Садовая техника

Падение видимости сайта 21vek.by на 5% никак не повлияло на первенство онлайн-гипермаркета в рейтинге самых видимых сайтов в сантехнической категории. Это связано с тем, что общий показатель видимости 21vek.by даже при потере нескольких процентов остается самым высоким во всей категории. Интернет-магазин Agrox.by подтянулся на 3,72% и максимально приблизился к показателю 50.by. У всех представителей, занявших с шестого по десятое место, отмечается увеличение видимости в среднем на 1%.

Электроника

На протяжении двух месяцев сайт 5element.by (5 элемент) не уступает позицию лидера в категории “Электроника”, оставляя позади 21vek.by и Sila.by. Сайт телеком-компании A1.by вырвался на четыре позиции вперед, его видимость выросла на 4% и составила 12%. За последние годы исследования A1.by (с 2018 по 2020 год) сайт впервые достиг такого уровня видимости.

За счет увеличения процента видимости у A1.by, Imarket.by и Shop.mts.by сайт Svyaznoy.by не смог удержать свою позицию и спустился на три места вниз.

Туризм

Увеличив показатель видимости на 3,46%, туристическое агентство SoftTour (Softtour.by) поднялось на первое место (43%). За январь компания БелТурист (Belturizm.by) потеряла больше 5% и спустилась на вторую строчку (40%). Впервые Teztour.by занял третье место в исследовании (28%), а Ростинг (Rosting.by) с третьей позиции спустился на шестую (20%).

О методологии

Благодаря исследованию видимости компании могут судить о том, как много пользователей видит их сайт в поисковой выдаче в сравнении с конкурентами. Таким образом, владельцы бизнеса могут ставить конкретные цели для специалиста по SEO-продвижению и более детально проводить конкурентный анализ в своей нише.

Ближе ознакомиться с методологией исследования можно здесь.

Если вы полагаете, что ваша компания необоснованно не включена в рейтинг или не занимает надлежащее место, специалисты AMDG с удовольствием ответят на ваши вопросы по адресу: info@artox-media.by.