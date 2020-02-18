В Чили во вратаря бросили мобильник, но тот не растерялся

Источник материала: Tut.by

Беспорядки на трибунах сорвали матч чемпионата Чили по футболу между «Коло Коло» и «Универсидад Католика», передает eurosport.ru.

Местные СМИ сообщают, что на поле бросали горящие петарды. Игрок «Коло Коло» Николас Бланди чудом избежал серьезной травмы, когда одно из взрывных устройств сработало рядом с ним. После инцидента футболист хромал и зажимал уши.

Рядом с голкипером «Католики» Матиасом Дитуро упал брошенный телефон одного из фанатов. Он отреагировал необычно — поднес его к уху и сделал вид, что отвечает на звонок.