В ЮАР колесный танк проломил забор во время репетиции и едва не врезался в толпу

Источник материала: Tut.by

В ЮАР водитель бронемашины Rooikat не справился с управлением во время репетиции показательных выступлений. В итоге машина проломила ограждение и едва не врезалась в толпу, а видео происшествия стало вирусным, сообщает сайт news24.com.

Сообщается, что ЧП случилось в преддверии ежегодного праздника Дня вооруженных сил в городе Полокване (провинция Лимпопо). Экипаж боевой машины тренировался перед выступлением на бомбардировочном полигоне Рудевал, рассказал представитель Сил национальной обороны Южной Африки Сифиве Дламини.

На кадрах ролика видно, как Rooikat перемахивает через песчаный холм, после чего резко поворачивает и устремляется к забору, от которого разбегаются зрители. К счастью, машина вовремя остановилась, и обошлось без пострадавших.

Отмечается, что реакция соцсетей на видео была негативной. Дламини посетовал, что «люди, прячущиеся за псевдонимами» позволяют себе критиковать южноафриканских военных и подвергать сомнению их компетенцию.

Rooikat (по-русски «каракал» или «степная рысь») — боевая разведывательная машина армии ЮАР. Иногда ее относят к классу колесных танков или истребителей танков. В машине сочетается высокая боевая мощь (на поздних модификациях стоит 105-миллиметровое нарезное орудие, способное в лоб поражать танки до Т-62 включительно), высокая скорость и очень слабое бронирование, обеспечивающее защиту только от пуль и снарядов малокалиберных пушек.