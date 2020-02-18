ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЮАР колесный танк проломил забор во время репетиции и едва не врезался в толпу

18.02.2020 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ЮАР водитель бронемашины Rooikat не справился с управлением во время репетиции показательных выступлений. В итоге машина проломила ограждение и едва не врезалась в толпу, а видео происшествия стало вирусным, сообщает сайт news24.com.

Открыть/скачать видео (3.67 МБ)

Сообщается, что ЧП случилось в преддверии ежегодного праздника Дня вооруженных сил в городе Полокване (провинция Лимпопо). Экипаж боевой машины тренировался перед выступлением на бомбардировочном полигоне Рудевал, рассказал представитель Сил национальной обороны Южной Африки Сифиве Дламини.

На кадрах ролика видно, как Rooikat перемахивает через песчаный холм, после чего резко поворачивает и устремляется к забору, от которого разбегаются зрители. К счастью, машина вовремя остановилась, и обошлось без пострадавших.

Отмечается, что реакция соцсетей на видео была негативной. Дламини посетовал, что «люди, прячущиеся за псевдонимами» позволяют себе критиковать южноафриканских военных и подвергать сомнению их компетенцию.

Rooikat (по-русски «каракал» или «степная рысь») — боевая разведывательная машина армии ЮАР. Иногда ее относят к классу колесных танков или истребителей танков. В машине сочетается высокая боевая мощь (на поздних модификациях стоит 105-миллиметровое нарезное орудие, способное в лоб поражать танки до Т-62 включительно), высокая скорость и очень слабое бронирование, обеспечивающее защиту только от пуль и снарядов малокалиберных пушек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео завирусилось, а военные обиделись на пользователей соцсетей.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Как я хотела сделать стерилизацию, но оказалось, что моё тело принадлежит государству"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика