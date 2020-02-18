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В Лиде решается вопрос об открытии в городе высшего учебного заведения
18.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Разговоры о том, что Лиде необходим университет, в городе шли и ранее, причем настолько давно, что казалось: призрачной мечте не воплотится в жизнь ни при каком раскладе. Однако время, а точнее, недавно произошедшие события позволяют отбросить скепсис и поверить в то, что в нашем городе (пусть не так скоро) откроет двери новое учебное заведение, и это будет вуз,
Первый заместитель председателя Лидского райисполкома Игорь Квасовка сегодня на совещании у главы региона информировал: 12 февраля был проведен семинар «Сотрудничество Лидского колледжа с организациями Лиды: проблемы и перспективы развития». На мероприятии присутствовали представители местной исполнительной власти, промышленных, строительных и торговых организаций. Участие в работе семинара принял проректор по учебной работе УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы Геннадий Гачко.
– С Геннадием Алексеевичем еще раз был обсужден вопрос открытия на базе Лидского колледжа филиала высшего учебного заведения, – заметил Игорь Квасовка. – Достигнута положительная договоренность.
Сколько восторженных эпитетов по этому поводу мы сейчас ни произнесли бы, очевидно одно:
Однако и это еще не все: прорабатывается вопрос открытия в Лиде филиала Гродненского научно-технологического парка.
– Наши талантливые ребята уезжают в другие города для учебы, дальнейшей работы, – сказал Сергей Ложечник. – А мы должны сами создать такие условия, чтобы ребята оставались в городе, да и из других районов к нам приезжали.
Председатель райисполкома уверен: создать такие условия, чтобы заинтересовать молодежь работой в родном городе, в наших силах. А это значит, жизнь Лиды, ее динамика изменятся и появятся новые перспективы развития города.
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Разговоры о том, что Лиде необходим университет, в городе шли и ранее, причем настолько давно, что казалось: призрачной мечте не воплотится в жизнь ни при каком...
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