В Лиде решается вопрос об открытии в городе высшего учебного заведения

Источник материала: Вороновская газета





Разговоры о том, что Лиде необходим университет, в городе шли и ранее, причем настолько давно, что казалось: призрачной мечте не воплотится в жизнь ни при каком раскладе. Однако время, а точнее, недавно произошедшие события позволяют отбросить скепсис и поверить в то, что в нашем городе (пусть не так скоро) откроет двери новое учебное заведение, и это будет вуз, пишет «Лідская газета».

Первый заместитель председателя Лидского райисполкома Игорь Квасовка сегодня на совещании у главы региона информировал: 12 февраля был проведен семинар «Сотрудничество Лидского колледжа с организациями Лиды: проблемы и перспективы развития». На мероприятии присутствовали представители местной исполнительной власти, промышленных, строительных и торговых организаций. Участие в работе семинара принял проректор по учебной работе УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы Геннадий Гачко.

– С Геннадием Алексеевичем еще раз был обсужден вопрос открытия на базе Лидского колледжа филиала высшего учебного заведения, – заметил Игорь Квасовка. – Достигнута положительная договоренность.

работа предстоит немалая, и районная исполнительная власть к ней готова, более того, для осуществления намеченных планов предпринимает конкретные шаги. Так, для решения оперативных вопросов в районе уже сформирован Координационный совет, в состав которого вошли представители университета, Лидского колледжа и райисполкома. Организовано проведение социального опроса населения о необходимости открытия в городе Лиде филиала высшего учебного заведения (на мой взгляд, в данном опросе иных вариантов ответа, кроме «за», по определению быть не может). Сейчас ведется изучение потребности в специалистах с высшим образованием в Вороновском, Ивьевском, Новогрудском, Щучинском, Дятловском, Кореличском районах. Безусловно, проводится и мониторинг имеющихся вакансий в организациях Лидского региона. Сколько восторженных эпитетов по этому поводу мы сейчас ни произнесли бы, очевидно одно:немалая, и районная исполнительная власть к ней готова, более того, для осуществления намеченных планов предпринимает конкретные шаги. Так, для решения оперативных вопросов в районе уже сформирован Координационный совет, в состав которого вошли представители университета, Лидского колледжа и райисполкома. Организовано проведение социального опроса населения о необходимости открытия в городе Лиде филиала высшего учебного заведения (на мой взгляд, в данном опросе иных вариантов ответа, кроме «за», по определению быть не может). Сейчас ведется изучение потребности в специалистах с высшим образованием в Вороновском, Ивьевском, Новогрудском, Щучинском, Дятловском, Кореличском районах. Безусловно, проводится и мониторинг имеющихся вакансий в организациях Лидского региона. Однако и это еще не все: прорабатывается вопрос открытия в Лиде филиала Гродненского научно-технологического парка. – Наши талантливые ребята уезжают в другие города для учебы, дальнейшей работы, – сказал Сергей Ложечник. – А мы должны сами создать такие условия, чтобы ребята оставались в городе, да и из других районов к нам приезжали. Председатель райисполкома уверен: создать такие условия, чтобы заинтересовать молодежь работой в родном городе, в наших силах. А это значит, жизнь Лиды, ее динамика изменятся и появятся новые перспективы развития города.