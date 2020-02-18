РУП «Белпочта» приостановило приём всех почтовых отправлений в Китай. Пресс-служба предприятия подчеркивает, что это временная мера.
Причиной остановки приема всех видов международных почтовых отправлений называется отмена рейсов в КНР авиакомпаний-партнеров, которые занимались их доставкой.
Когда возобновится прием не сообщается.
"Укрпочта" объявила об остановке доставки посылок в Китай еще на прошлой неделе. Причина была названа такая же.
Что с получением товаров из Китая?
Как сообщили в Контакт-центре Белпочты прием посылок из Китая ведется.
Часто нет информации о приеме посылок из Китая – приложения по продаже товаров работают, однако отправления заказов идут часто с задержкой.
Уточнять статус заказанной ранее и ожидаемой посылки следует по системе слежения, по номеру (штрих-коду) отправления.
Например, популярная платформа Joom объясняет это «новогодними каникулами», приносит извинения и предлагает купоны со скидками в качестве компенсации за неудобства.
Напомним, что недавно "Белпочта" сообщила о поднятии тарифов на все международные отправления на 3-5%. Нововведение стартовало с 12 февраля.