Источник материала: Новости Волковыска

РУП «Белпочта» приостановило приём всех почтовых отправлений в Китай. Пресс-служба предприятия подчеркивает, что это временная мера.

Причиной остановки приема всех видов международных почтовых отправлений называется отмена рейсов в КНР авиакомпаний-партнеров, которые занимались их доставкой.

Когда возобновится прием не сообщается.

"Укрпочта" объявила об остановке доставки посылок в Китай еще на прошлой неделе. Причина была названа такая же.

Что с получением товаров из Китая?

Как сообщили в Контакт-центре Белпочты прием посылок из Китая ведется.

Часто нет информации о приеме посылок из Китая – приложения по продаже товаров работают, однако отправления заказов идут часто с задержкой.

Уточнять статус заказанной ранее и ожидаемой посылки следует по системе слежения, по номеру (штрих-коду) отправления.

Например, популярная платформа Joom объясняет это «новогодними каникулами», приносит извинения и предлагает купоны со скидками в качестве компенсации за неудобства.

Напомним, что недавно "Белпочта" сообщила о поднятии тарифов на все международные отправления на 3-5%. Нововведение стартовало с 12 февраля.