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Первые билеты на «Славянский базар» поступят в продажу 21 февраля

18.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первые билеты на «Славянский базар» поступят в продажу 21 февраля

Первые билеты на проекты XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», которые состоятся в Летнем амфитеатре и концертном зале «Витебск», поступят в продажу 21 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в дирекции форума.

Реализация билетов на сайтах kvitki.by и ticketpro.by, а также bilesuserviss.lv (Латвия), bilietai.lt (Литва), piletilevi.ee (Эстония) начнется с 24 февраля.

«Старт реализации билетов — всегда важный шаг, поэтому для поклонников «Славянского базара» дирекция фестиваля с 21 февраля по 20 марта проводит акцию «Первые 29 дней в честь XXIX фестиваля» — дарит скидку 10% при покупке билетов на мероприятия в Летнем амфитеатре и концертном зале «Витебск», — отметили организаторы.

«Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 21 июля. Торжественная церемония открытия состоится 16 июля, закрытие — 20 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 13-15 и 21 июля.

Основными событиями форума станут XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и XVIII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2020». Традиционно состязания юных исполнителей будут проходить в концертном зале «Витебск». Взрослые конкурсанты исполнят свои композиции на сцене амфитеатра. В первый день финала им предстоит спеть славянский хит в сопровождении оркестра, во второй — мировой хит в сопровождении фонограммы «-1». В каждый из дней финала запланированы вторые отделения: с сольными программами выступят Дмитрий Маликов и Томас Андерс.

Помимо основной сцены Летнего амфитеатра мероприятия также пройдут в концертном зале «Витебск», Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, Витебской областной филармонии и Белорусском театре «Лялька». Интересными проектами будут наполнены и другие площадки. Так, на площади Победы состоится open air «Фестивальный пикник». Праздник хоровой музыки «Славянский благовест» пройдет в Свято-Успенском кафедральном соборе. II Международный танцевальный проект DREAM DANCE FEST запланирован в Витебской областной филармонии. Местом ночных встреч поклонников джаза станет Дирекция фестиваля. В программу фестиваля традиционно включен фест уличного искусства «На семи ветрах», музыкальные, театральные, кукольные и арт-проекты, музейные экспозиции.

https://www.belta.by/

 
Теги: Витебск
 
 
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Первые билеты на проекты XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», которые состоятся в Летнем амфитеатре и концертном зале «Витебск»,...
 
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