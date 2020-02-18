Источник материала: Soligorsk News



Творческая встреча с актером и бардом Анатолием Длусским прошла в Солигорске. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

8 февраля 2020 года в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска состоялась творческая встреча с Анатолием Длусским под названием «Я родился на этой земле».

Актер, композитор, певец и автор стихов своих песен — это все об Анатолии Длусском. На эстраде он уже около тридцати лет, но к каждому своему выступлению готовится как к первому. Может быть, поэтому на его концертах можно увидеть зрителей, плачущих от чувств, которые рождают его песни.



В концертной программе А. Длусский прочел свои стихи и исполнил песни собственного сочинения. Выступление Анатолия Длусского было настолько душевным, что у присутствующих детей и взрослых в глазах сверкали слезы и звучали бурные аплодисменты.



Каждый зритель смог вынести для себя что-то ценное, которое сохранится в сердце на долгие годы.



Жители и гости г. Солигорска были в восторге от такой встречи и от жизненных и душевных композиций под гитару. Хорошее настроение и заряд на все выходные был обеспечен каждому из зрителей.



















































СПРАВКА:



Автор и исполнитель песен, лауреат республиканских и международных песенных фестивалей. Анатолий родился 21 сентября в деревне Туча Клецкого района Минской области.



Длусский является артистом театра сатиры и юмора «Христофор». Белорусский бард является победителем конкурса актерской песни им. А.Миронова в Москве, лауреатом конкурса «Шансонье — 92» в Париже, победителем конкурса актерской песни в Минске.



В 2002 году Анатолию вручили дипломом Белорусской федерации биатлона за моральную поддержку национальной команды и большую работу по патриотическому воспитанию белорусских биатлонистов.



В 2008 году Длусский награжден почетной грамотой за большой вклад в развитие олимпийского движения в Беларуси, за проведение акции «Покори свою вершину», посвященную 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также в этом же году белорусский бард получил дипломом от Белорусской федерации конного спорта за продвижение конного спорта у нас в стране. Кроме этого, композитор получил почетные грамоты от Белорусской олимпийской академии за распространение идеалов и принципов олимпизма и олимпийского движения и от Департамента охраны МВД за проявленную профессиональную инициативу и обеспечение высокой эффективности труда.



Также Анатолий Длусский не ограничился лишь музыкальным творчеством. Бард снялся в ряде фильмов.



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