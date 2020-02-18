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Румас: Беларусь по-прежнему привлекательна для наркодилеров

18.02.2020 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Румас: Беларусь по-прежнему привлекательна для наркодилеров

Властям Беларуси удается эффективно влиять на ситуацию с наркотиками, несмотря на сохраняющиеся угрозы в этой сфере, считает премьер-министр республики Сергей Румас.

"Надо признать, на фоне существующей наркоугрозы нам удается эффективно влиять на ситуацию", - сказал Румас на заседании президиума Совмина во вторник.

Премьер-министра цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что "всеми заинтересованными были сделаны выводы (после совещания у президента страны в октябре прошлого года – ИФ), приняты решения, направленные на сохранение стабильной ситуации, минимизацию рисков, связанных с оборотом наркотиков и вовлечением в незаконную деятельность молодых людей, повышение уровня наркологической помощи и возвращение в общество лиц, страдающих наркозависимостью".

В то же время глава правительства констатировал, что попытки ввоза в Беларусь запрещенных веществ и использования республики в качестве страны транзита не сокращаются. "Беларусь по-прежнему привлекательна для наркодилеров. В связи с этим деятельность правоохранителей должна быть адекватна появляющимся вызовам и угрозам", - подчеркнул он.

"Очевидно, что в последнее время вопросы антинаркотической политики уже перестали быть проблемой исключительно силовых структур и стали наполняться социальной компонентой. Все больше усилий концентрируется на профилактике", - добавил премьер-министр.

Как отметил Румас, принимаемые профилактические меры не всегда соответствуют ситуации и приносят желаемый результат. Реалии сегодняшнего дня требуют пересмотра существующих форм и методов работы с точки зрения как экономической и социальной эффективности, так и их восприятия обществом, полагает он.

"Бесспорно, наркомания – это хроническое заболевание. Наркозависимые в большинстве своем не вовлечены в социальные и тем более экономические процессы. К сожалению, универсального лекарства от наркомании не существует. Но есть подходы, позволяющие вывести человека из тени, помочь ему вернуться к нормальной жизни. И здесь также важна не правоохранительная составляющая, а эффективная система лечения и реабилитации", - заметил Румас.

"Однако сложность и многогранность проблемы наркомании такова, что и этих элементов недостаточно для освобождения от зависимости. Если пациенты после лечения и реабилитации предоставлены сами себе, не организован процесс их постоянной занятости и социализации, возвращение в прежний порочный круг неминуемо", - отметил премьер-министр.

 
 
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Властям Беларуси удается эффективно влиять на ситуацию с наркотиками, несмотря на сохраняющиеся угрозы в этой сфере, считает премьер-министр республики Сергей...
 
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