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Масштабный культурно-исторический проект «Война и мир. Беларусь помнит» презентован в Минске

18.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Масштабный культурно-исторический проект «Война и мир. Беларусь помнит» презентован в Минске

Презентация масштабного культурно-исторического проекта «Война и мир. Беларусь помнит», приуроченного к 75-летию Великой Победы, состоялась сегодня в пресс-центре Дома прессы в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это проект Министерства информации и историка, коллекционера, лауреата премии «За духовное возрождение» Владимира Лиходедова. Соорганизатором выступает Министерство культуры. Основная идея — создание экспозиций, демонстрирующих исторический путь белорусского народа в жестоких войнах с 1812-го по 1945 год, а также мирные межвоенные годы и современность. Организаторы проекта обратятся к истокам, традициям патриотизма, расскажут о том, как ковалась Победа, откуда взялись те идейные, закаленные люди, которые ее приближали.

«Ведь Победа создавалась не с 1941-го по 1945 год — отцы и деды героев Великой Отечественной войны были героями Первой мировой, а их деды и прадеды — героями войны 1812 года. Эта цепочка, по которой передавалась любовь к Родине, и будет показана в новом проекте, — отметил заместитель министра информации Игорь Бузовский. — Это глобальный проект, который, я уверен, будет подхвачен».

Великая Победа 1945 года по замыслу должна символизировать точку в истории кровопролития на белорусской земле и приумножение новых мирных побед.

Первая выставка откроется 21 февраля в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа и расскажет о событиях 1812 года. Будут представлены оригинальные литографии участника наполеоновских походов, немецкого художника-баталиста Фабера дю Фора, по рисункам которого позже сделали много гравюр, открыток. Также будут демонстрироваться литографии по картинам известного художника-баталиста Василия Верещагина. По этим рисункам можно будет проследить путь Наполеона к Москве и бегство его армии через Березину, Ошмяны, Сморгонь. Остальные выставочные площадки планируется организовывать совместно с ведущими музеями и библиотеками страны.

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы все экспозиции объединятся в одну масштабную выставку в Национальной библиотеке Беларуси, которая дополнится экспонатами коллекционеров и писателей из стран ближнего и дальнего зарубежья. «Свое участие уже подтвердили более 50 писателей и коллекционеров из более чем 10 стран, — рассказал Владимир Лиходедов. — Выставка откроется в первых числах мая и разместится на 1,5 тыс. кв.м в Национальной библиотеке, где будет собрано более 2 тыс. экспонатов. Проект будет продолжаться в течение полугода».

Неотъемлемой частью всех выставок будет ключевая дата 75-летия Великой Победы и представление книг с уникальными фотоматериалами. Проект планируется без даты завершения, так как уже сегодня поступает большое количество предложений о его экспонировании как на территории Беларуси, так и за рубежом. В частности, о своем желании увидеть проект у себя уже заявили Россия, Польша, Литва.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Презентация масштабного культурно-исторического проекта «Война и мир. Беларусь помнит», приуроченного к 75-летию Великой Победы, состоялась сегодня в пресс-центре...
 
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