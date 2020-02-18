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В Гродно прошел креатон для старшеклассников «Першыя ідэі»

18.02.2020 17:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В рамках социально-образовательного проекта «Першыя» в Гродно состоялся третий региональный креатон для старшеклассников. Около сотни учеников из Гродно, Гродненской, Минской и Брестской областей собрались, чтобы порассуждать, как современные технологии могут улучшить жизнь людей.  

Школьникам демонстрировали видеоролики c выступлениями известных в сфере IT спикеров. После этого участники разделились на команды и под руководством менторов рассуждали о том, как можно использовать современные технологии во благо общества, а затем презентовали свои предложения перед аудиторией.

Первый рассмотренный участниками вопрос: как с помощью современных технологий можно сделать процесс обучения более эффективным? Среди озвученных школьниками идей – использование для наглядного изучения учебного материала VR-очков, симуляторов, онлайн-игр и квестов. Подростки предложили проводить видеоконференции с зарубежными преподавателями и экспертами, снимать уроки на видео и выкладывать их на сайт школы, автоматизировать процесс проверки контрольных работ, чтобы исключить человеческий фактор и предвзятость со стороны преподавателей. По мнению участников креатона, стоит разработать сайт, на котором будут собраны электронные версии учебников, пособий, рабочих тетрадей, дневников, чтобы минимизировать количество бумаги и облегчить портфели школьников.

Вторая задача, которая стояла перед участниками креатона - представить варианты приложений, которые будут полезны обществу в сферах: культура, инклюзия, экология. Школьники предложили разработать приложение, которое ежедневно фиксирует объем загрязнения окружающей среды каждым из нас, и создать онлайн-карту, на которой будут указаны места, удобные для посещения людьми с особыми потребностями. Также старшеклассники высказались за то, чтобы сделать посещение музеев и достопримечательностей более интересным. Для этого они предложили размещать на экспонатах QR-код, пройдя по которому можно увидеть 3D-изображение объекта и ознакомиться с полезной информацией о нем.

Все предложенные старшеклассниками идеи рассматривали специалисты, представители компании А1 и академического сообщества Гродно. Эксперты, в числе которых были Глеб Койпиш – директор студии веб-дизайна “Iквадрат”, Олег Каратаев – ведущий инженер по тестированию ПО, EPAM Grodno, обращали внимание на креативность и новизну предложений, оригинальность и нестандартность решения поставленных вопросов, реалистичность замыслов и возможность их воплощения, а также успешность презентации.

Команды, которые предложили лучшие IT-решения, получили подарки, а все выступающие – рекомендации от экспертов. В конце мероприятия жюри определило лучшего оратора креатона, а также участника, который лучше других владеет белорусским языком.

Региональные креатоны – часть образовательной программы проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Креатоны уже прошли в Витебске и Могилеве и стали одним из ярких событий для местной молодежи. Последний креатон пройдет 29 февраля в Гомеле и будет посвящен теме экологии. Накануне мероприятия выйдет новый эпизод подкаста «Першыя», в котором пойдёт речь об актуальных экологических проблемах и трендах.

«Першыя» – это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Прием заявок еще продолжается, и предложить свою идею до 8 марта могут ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из всех регионов Беларуси. Каждый участник конкурса на протяжении учебного года разрабатывает свою идею, а для участия в финале будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз  – iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

Больше подробной информации – на сайте проекта «Першыя» www.generation.A1.by.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В рамках социально-образовательного проекта «Першыя» в Гродно состоялся третий региональный креатон для старшеклассников.
 
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