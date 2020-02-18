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Медработники в полной экипировке вошли в один из домов Слуцка. Это были не учения

18.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


    Фото иллюстративное

В понедельник, 17 февраля, примерно в 9 утра журналисту SlutskGorod поступил звонок от женщины, которая с тревогой сообщила: в подъезд одного из домов Слуцка вошли медработники в полной экипировке и респираторах. Как выяснилось, это были не учения.

— Машина скорой помощи была неприметная, серого цвета. Но внешний вид медиков, которые из неё вышли, меня очень взволновал. Я такое только в фильмах видела, — говорила женщина. — На всех были респираторы, одеты, как космонавты. Только водитель в обычной одежде. Да и на учения это мало похоже.

В станции скорой помощи сказали, что такой вызов действительно был. Звонок поступил от случчанки, сын которой недавно вернулся из Китая. Молодой человек пожаловался на плохое самочувствие. Подозревая, что он привёз в Беларусь коронавирус, мать вызвала медиков.

Подобных вызовов в скорую раньше не поступало, это первый случай. Как только женщина сообщила, что сын вернулся из Китая, медработники соответственно экипировались и немедленно выехали по адресу.

— Человек забил тревогу правильно, только проведённые тесты ни у сына, ни у матери коронавирус не выявили. У парня оказалась обычная простуда, которой он заболел уже здесь. Тем не менее, сейчас молодой человек находится на лечении в Минске, — рассказал ИО заведующего станцией скорой помощи Николай Полищук.

Он пояснил, что в соответствии с постановлением Минздрава, если у прибывшего из Китая, появляются признаки простуды,  человека следует в течение трёх часов доставить в Минскую больницу. Именно так сработал медперсонал Слуцкой станции скорой помощи.


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина с тревогой сообщила: в подъезд одного из домов Слуцка вошли медработники в полной экипировке и респираторах. Как выяснилось, это были не учения.
 
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