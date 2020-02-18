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Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

18.02.2020 17:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Серебро завоевала представительница Германии Ванесса Хинц. Призовую тройку замкнула Марте Рёйселанд из Норвегии.

1. Доротея Вирер (Италия) — 43.07,7 (2)
2. Ванесса Хинц (Германия) — +2.2 (1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +15.8 (2)

В 2019 году победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) стала шведка Ханна Эберг. Серебро завоевала итальянка Лиза Виттоцци, бронзу — француженка Жюстин Бреза, сообщает Чемпионат


Лучшей из белорусок была Ирина Кривко — 30 место, сообщает pressball.by

…30. И.КРИВКО +3.53,9 (2-0-0-2)
…50. А.СОЛА +5.31,7 (2-2-1-0)
…77. Е.КРУЧИНКИНА +8.09,4 (1-3-3-1)
…88. И.КРУЧИНКИНА +10.12,9 (3-2-1-2)

Всего стартовали 100 участниц.
 
 
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На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.
 
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