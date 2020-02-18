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«Хотелось бы полной ясности». Сечин прилетел в Минск обсудить с Лукашенко поставки нефти

18.02.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во вторник в Минске с главой «Роснефти» Игорем Сечиным для обсуждения проблем с поставкой нефти в Беларусь, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Хотелось бы полной ясности». Сечин прилетел в Минск обсудить с Лукашенко поставки нефти

Фото: пресс-служба президента

— Скрывать нечего. Хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей, нефтяной публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти", — отметил Лукашенко.

Он добавил, что Сечин в курсе дела, «но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам — как действовать дальше».

В прошлом году «Роснефть» поставила Беларуси половину из закупленных страной 18 млн тонн.

— Хотелось бы полной ясности, — добавил президент, отметив, что Сечин может «и подсказать что-то».

— Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно, — сказал Сечин. — Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами.

Напомним, Москва и Минск не договорились об условиях поставки нефти в Беларусь в 2020 году. В итоге в январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.

Согласно индикативному балансу, Россия может поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, то есть 2 млн в месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн. Поэтому, сказал Лукашенко, если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, Беларусь может начать отбор нефти из транзитной «трубы».

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Диверсифицировать поставки Минску пока не удалось. Беларусь закупила только 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.

 
Теги: Минск
 
 
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