Лучше таблеток и подсчета овец. Ученые назвали идеальное снотворное

Источник материала: Ежедневник



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Этот способ оказался сравним по эффективности с приемом пилюль с мелатонином.

Все дело в запахе любимого человека. Даже если его нет рядом, его футболка, надетая на подушку, поможет заснуть лучше, пишут Медновости со ссылкой на исследование, которое должно быть опубликовано в журнале Psychological Science.

Запах романтического партнера делает сон более качественным. О благотворном влиянии романтических отношений на здоровье, в том числе сон, было известно и раньше. Доказано также, что запахи способны сильно воздействовать на головной мозг. Но к настоящему времени не было четко показана связь между этими явлениями.

В эксперименте участвовали пары, которые состояли в отношениях не менее трех месяцев. Одному из партнеров нужно было носить простую хлопчатобумажную футболку сутки, избегая действий, которые приводят к появлению сильных запахов, например, тяжелых упражнений или употребления острой пищи. Им нельзя было пользоваться парфюмерией и дезодорантами. После этого футболку герметически закрывали и замораживали.

Далее второму партнеру давали две одинаковых футболки: одну от любимого человека, вторую – чистую или после ношения незнакомым. Когда участники исследования использовали в качестве наволочки для подушки футболку своего партнера, они спали более чем на девять минут дольше в течение ночи. Это дает более часа дополнительного сна в неделю без более длительного пребывания в постели. Сон становился более эффективным.

Чтобы оценить эффективность сна, ученые использовали специальные датчики. Участники исследования сообщали о своем восприятии сна каждое утро. Те, кто спал на футболке партнера, сообщали о большей удовлетворенности сном.

Ученые отметили, что эффективность такого метода улучшения сна сопоставила с эффективностью приема добавок с мелатонином. Авторы исследования считают, что такая стратегия может помочь лучше спать людям, которые вынуждены путешествовать отдельно.