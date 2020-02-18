20 февраля В Беларуси стартует акция «Единый день безопасности»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Акция под названием «Единый день безопасности» будет проходить в Шарковщинском районе с 20 февраля по 1 марта. В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи.

В рамках «Единого дня безопасности» пройдут дни открытых дверей, профилактические акции в учебных заведениях, беседы в трудовых коллективах, интеллектуальная игра «Безопасный сосед», развернется обучающая площадка «Пять шагов спасения».

В период проведения акции состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS. Различные учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

Задачи «Единого дня безопасности» — формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС