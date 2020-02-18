Беспилотник открыл огонь по мирным жителям в Афганистане

Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. В провинции Герат беспилотник открыл огонь по мирным жителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно о гибели 11 человек. Среди жертв есть дети. Можно ли считать произошедшее терактом, неизвестно. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.