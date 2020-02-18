Белорусы соревнуются в том, кто из них качественней перепоет вирусную песню из «Ведьмака»

Источник материала: Tut.by

Народный ансамбль «Тутэйшая шляхта» из Минска перезаписал белорусский кавер на трек из сериала «Ведьмак». Дело в том, что в январе коллектив выпустил демо-версию песни. Многие отмечали, что запись получилась некачественной, не все слова были слышны. Ансамбль учел эти комментарии и выпустил новый ролик, трек для которого записали на студии.

К слову, через несколько дней после «Тутэйшай шляхты» песню из «Ведьмака» перепела Валерия Суровицкая. И он получился очень крутым! А теперь, благодаря поддержке symbal.by, более качественный вариант появился и у ансамбля из БГУ. Кстати, съемки клипа и запись трека на студии заняли всего две недели.

Ближайшее выступление «Тутэйшай шляхты» и акустическая концертная презентация песни «Ведзьмару дайце талер» состоятся на фестивале Mova fest.

Mova fest Когда: 22 февраля, 13.00

Где: Ok16 (Минск, ул. Октябрьская, д. 16, к. 27)

Сколько: бесплатно

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