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Белорусы соревнуются в том, кто из них качественней перепоет вирусную песню из «Ведьмака»
Источник материала: Tut.by
Народный ансамбль «Тутэйшая шляхта» из Минска перезаписал белорусский кавер на трек из сериала «Ведьмак». Дело в том, что в январе коллектив
К слову, через несколько дней после «Тутэйшай шляхты» песню из «Ведьмака»
Ближайшее выступление «Тутэйшай шляхты» и акустическая концертная презентация песни «Ведзьмару дайце талер» состоятся на фестивале Mova fest.
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Народный ансамбль «Тутэйшая шляхта» из Минска перезаписал белорусский кавер на трек из сериала «Ведьмак». Дело в том, что в январе коллектив выпустил демо-версию...
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