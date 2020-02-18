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"Белоруссии и западной Украины не существует!" Ветеран АТО ярко развенчал миф российской пропаганды

18.02.2020 18:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия умышленно искажала названия стран, которые ранее входили в состав СССР.

Именно так появились некорректные "Белоруссия", "Прибалтика", а также "Западная и Восточная Украина".

На это обратил внимание на своей странице в Facebook ветеран АТО, блогер и писатель Валерий Ананьев, призвав украинцев уважать суверенные государства и никогда не называть их постсоветскими конструктами.

"Белоруссии для меня не существует. Так же, как не существует Прибалтики, Западной или Восточной Украины. Это оккупационные названия, которые появились в России во времена, когда территории наших стран были под оккупацией. Не Белоруссия, а Беларусь. Не Прибалтика, а страны Балтии", – подметил Ананьев.

Вместе с тем он признал, что многие жители упомянутых стран уже сами смирились с оккупационными названиями, поскольку потеряли связь с реальной историей своей родины.


Валерий Ананьев

"Даже если белорус вам скажет, что "Белоруссия" – тоже норм, вспомните, что в Украине также есть немало малороссов, для которых "на Украине" – норм, потому что мы "окраина Российской империи", "Одна страна" и "Один народ", – написал ветеран.

Кроме того, он обратился непосредственно к украинцам, напомнив им, что разделение нашей страны по региональному принципу в названиях – искусственное.

"В случае с регионами Украины все еще интереснее. Не западная Украина, а запад Украины. Нам на подсознательном уровне подают восток и запад как две отдельные территории, между которыми ничего общего. Даже пишут их с большой буквы. Поэтому будьте осмотрительны и имейте уважение к другим, если мы хотим, чтобы уважали нас", – подытожил Ананьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ананьев возмутился тем, что, выступая на пресс-конференции после "нормандского формата" в Париже, президент Украины Владимир Зеленский употреблял формулировки, которые снимают с России ответственность за военное вторжение на Донбасс: он называл оккупантов "сепаратистами".
 
 
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Россия умышленно искажала названия стран, которые ранее входили в состав СССР.
 
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