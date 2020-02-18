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Брестское «Динамо» на втором сборе в Турции обыграло клуб из Казахстана
Источник материала: Tut.by
Брестское «Динамо» на втором турецком сборе с минимальным счетом обыграло казахстанский «Каспий» — 1:0.
Матч у динамовцев начали Павел Павлюченко, Роман Юзепчук, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Максим Витус, Владислав Васильев, Артем Быков, Сергей Кривец, Павел Савицкий, Евгений Шевченко и Всеволод Садовский.
Единственный гол был забит во втором тайме, когда после удара Максима Витуса мяч от ноги защитника залетел в ворота «Каспия».
Отметим, что Михаил Гордейчук получил повреждение на тренировке и занимается по индивидуальной программе с тренером-реабилитологом.
Второй учебный сбор в Турции с 10 по 23 февраля проведут следующие футболисты:
вратари: Павлюченко, Игнатович, Наумович;
защитники: Витус, Веретило, Печенин, Хачериди, Павловец, Кики;
полузащитники: Бакай, Савицкий, Кривец, Нойок, Быков, Кисляк, Юзепчук, Васильев, Гордейчук, Милошевский;
нападающие: Лаптев, Милевский, Садовский, Шевченко.
Ряд футболистов, вызванных в состав национальной сборной Беларуси,
В рамках сбора команда уже сыграла
Напомним, что на первом сборе
Как товарищеские матчи провели сегодня другие белорусские клубы
«Шахтер» сыграл вничью — 0:0 — с грузинской «Дилой». «Ислочь» проиграла казахстанскому «Иртышу» — 1:3. «Минск» разошелся с московским «Динамо» миром — 1:1.
Трансферы и подписания в межсезонье
В Бресте было
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский
5 января клуб объявил о
Покинули клуб
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Динамовцы экспериментальным составом обыграли «Каспий».
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