Брестское «Динамо» на втором сборе в Турции обыграло клуб из Казахстана

Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо» на втором турецком сборе с минимальным счетом обыграло казахстанский «Каспий» — 1:0.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Матч у динамовцев начали Павел Павлюченко, Роман Юзепчук, Евгений Хачериди, Александр Павловец, Максим Витус, Владислав Васильев, Артем Быков, Сергей Кривец, Павел Савицкий, Евгений Шевченко и Всеволод Садовский.

Единственный гол был забит во втором тайме, когда после удара Максима Витуса мяч от ноги защитника залетел в ворота «Каспия».

Отметим, что Михаил Гордейчук получил повреждение на тренировке и занимается по индивидуальной программе с тренером-реабилитологом.

Второй учебный сбор в Турции с 10 по 23 февраля проведут следующие футболисты:

вратари: Павлюченко, Игнатович, Наумович;

защитники: Витус, Веретило, Печенин, Хачериди, Павловец, Кики;

полузащитники: Бакай, Савицкий, Кривец, Нойок, Быков, Кисляк, Юзепчук, Васильев, Гордейчук, Милошевский;

нападающие: Лаптев, Милевский, Садовский, Шевченко.

Ряд футболистов, вызванных в состав национальной сборной Беларуси, покинут расположение клуба на второй неделе сбора.

В рамках сбора команда уже сыграла против львовских «Карпат» , матч закончился вничью — 2:2. Завершится программа спаррингов 21 февраля игрой против ФК «Тобол» (Костанай).

Напомним, что на первом сборе первый спарринг против «Мариуполя» закончился со счетом 2:2. Во втором «Динамо» крупно проиграло киевским одноклубникам со счетом 0:3 . В третьем был обыгран братиславский «Слован» , а матч чуть не закончился дракой игроков. В четвертом матче «Динамо» не удержало победу над «Крыльями Советов».

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«Шахтер» сыграл вничью — 0:0 — с грузинской «Дилой». «Ислочь» проиграла казахстанскому «Иртышу» — 1:3. «Минск» разошелся с московским «Динамо» миром — 1:1.

Трансферы и подписания в межсезонье

В Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай , выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным , который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса , с которым расстались 13 декабря.

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Покинули клуб капитан команды Павел Нехайчик , вернувшийся в БАТЭ, и лучший вратарь Беларуси прошлого сезона Александр Гутор, который перешел в «Шахтер» .