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До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 февраля

18.02.2020 20:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 февраля
БЕЛТА

До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 февраля Синоптики прогнозируют осадки и до +10°С на этой неделе
В среду, 19 февраля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем ожидается от 3 до 8 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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