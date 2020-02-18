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Беларусь на Кургане дружбы передала России эстафету в честь 75-летия Победы

18.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эстафета Победы перешла от Беларуси к России. Торжественная церемония состоялась на Кургане дружбы. Международный марафон пройдет вдоль внешних границ всех стран СНГ. Где и когда он завершится, расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Курган дружбы – особое место. Здесь встречаются рубежи сразу трех стран: Беларуси, Латвии и России. 

Здесь завершается белорусский этап Эстафеты Победы. Он длился две недели. За это время пройдено почти 4 тысячи километров. Теперь очередь России.

Символ марафона – миниатюрный пограничный столб – начал свой путь от стен легендарной цитадели над Бугом. В составе белорусской эстафетной группы офицеры и ветераны погранслужбы. 
 
«Побывали в каждом подразделении органов пограничной службы, были на каждой именной заставе. Вчера завершили на пограничной заставе имени Сушанова в Лоеве, где возложили цветы», – рассказал полковник, старший эстафетной группы органов пограничной службы Беларуси Кирилл Киндель.

Эту местность называют партизанским краем. Отряды трех братских стран отчаянно боролись с врагом. Монумент возвели 61 год назад. Землю для кургана привозили с мест гибели тех, чья жизнь стала ценой Победы. На вершине холма – дуб, его посадили как символ нерушимой дружбы. 


  
«Очень сложно было Победу завоевать в 1945-ом году. Перед нами стоит задача эту историческую память сохранить. Для нас это тоже сложная задача, учитывая то, что сегодня много желающих переписать историю», – отметил заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси Игорь Печень.

Эстафета пройдет вдоль внешних границ девяти стран Содружества и Монголии. Общая протяженность маршрута более 60 тысяч километров. 
  
«Завтра символ будет уже в Москве. Затем его ждет долгий путь по внешним границам СНГ. А потом он вновь вернется на Псковскую землю, где побывает в наших подразделениях: город Гдов, Псков, Печоры», – сообщил первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ по Псковской области Станислав Акатов. 

Во время акции ее участники встречаются с ветеранами, возлагают цветы к местам пограничной и воинской славы, проводят военно-исторические реконструкции. 

Впереди еще тысячи километров. А завершится памятный марафон в Москве в Парке Победы на Поклонной горе 28-го мая. 

Эстафета Победы проводится по решению Совета командующих пограничными войсками стран СНГ уже в шестой раз.



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Международный марафон пройдет вдоль внешних границ всех стран СНГ.
 
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