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Беларусь на Кургане дружбы передала России эстафету в честь 75-летия Победы
18.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эстафета Победы перешла от Беларуси к России. Торжественная церемония состоялась на Кургане дружбы. Международный марафон пройдет вдоль внешних границ всех стран СНГ. Где и когда он завершится, расскажет корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Курган дружбы – особое место. Здесь встречаются рубежи сразу трех стран: Беларуси, Латвии и России.
Здесь завершается белорусский этап Эстафеты Победы. Он длился две недели. За это время пройдено почти 4 тысячи километров. Теперь очередь России.
Символ марафона – миниатюрный пограничный столб – начал свой путь от стен легендарной цитадели над Бугом. В составе белорусской эстафетной группы офицеры и ветераны погранслужбы.
Эту местность называют партизанским краем. Отряды трех братских стран отчаянно боролись с врагом. Монумент возвели 61 год назад. Землю для кургана привозили с мест гибели тех, чья жизнь стала ценой Победы. На вершине холма – дуб, его посадили как символ нерушимой дружбы.
«Очень сложно было Победу завоевать в 1945-ом году. Перед нами стоит задача эту историческую память сохранить. Для нас это тоже сложная задача, учитывая то, что сегодня много желающих переписать историю», – отметил заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси Игорь Печень.
Эстафета пройдет вдоль внешних границ девяти стран Содружества и Монголии. Общая протяженность маршрута более 60 тысяч километров.
Во время акции ее участники встречаются с ветеранами, возлагают цветы к местам пограничной и воинской славы, проводят военно-исторические реконструкции.
Впереди еще тысячи километров. А завершится памятный марафон в Москве в Парке Победы на Поклонной горе 28-го мая.
Эстафета Победы проводится по решению Совета командующих пограничными войсками стран СНГ уже в шестой раз.
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Международный марафон пройдет вдоль внешних границ всех стран СНГ.
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