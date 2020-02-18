Оригинал знаменитых «Хроник европейской Сарматии» выставили в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В секторе редкой книги областной библиотеки открыли выставку «История одной книги». Здесь представлен фрагмент подлинного польского издания 1611 года — третья книга из «Хроники европейской Сарматии» Александра Гваньини.





А еще это же произведение в переводе на украинский язык, изданное полностью в 2009 году, материалы о жизни и деятельности автора.

Свидетель и рыцарь

Александр Гваньини — известный историк-хронист, литератор, военный. «До сих пор неизвестно, когда он родился. По одним данным, в 1534 году, по другим — в 1538-м, — рассказывает заведующая сектором редкой книги Елена Пинкевич. — Родина его — Верона. Он получил неплохое образование и звание по военной топографии, инженерному делу, а от отца приобрел сноровку и в военном ремесле».





Александру посчастливилось быть свидетелем знаменитого Люблинского сейма, на котором была провозглашена уния ВКЛ с Королевством Польским и образована Речь Посполитая. На этом сейме Гваньини произвели в рыцари. Кроме того, он получил дворянский титул от императора Римской империи, универсал короля Стефана Батория, подданство Речи Посполитой и герб «Гваньини». Связан был с белорусской землей. В течение 18 лет отец и сын Гваньини были в числе четырех ротмистров, которые возглавляли гарнизон Витебска. Он стоял тогда поблизости тогдашних границ ВКЛ с Московским государством.

Книга магнатов и князей

В 1578 году Гваньини издал в Краковской типографии Матвея Вержбента свою книгу — «Описание Европейской Сарматии» — на латинском языке. Книга быстро стала популярна в Европе. Широкую известность получила в Беларуси, Украине и России, где существовала в польском переводе под названием «Хроника европейской Сарматии».





«Экземпляры этой книги хранились в библиотеках магнатов и князей, — отмечает Елена Пинкевич. – Сохранилось свидетельство о приобретении книги Гваньини специально для российского царя Алексея Михайловича. Была «Хроника…» и в Несвижской библиотеке Радзивиллов. Об этом свидетельствует экслибрис на одном из экземпляров, хранящихся в фонде Национальной библиотеке Беларуси».





Ценно издание и для нас сегодня, поскольку благодаря сведениям, которые содержатся в книге, мы узнаем многие значимые факты из истории нашей страны и не только. Например, известно, что Гваньини был очевидцем и непосредственным участником многих событий Ливонской войны, описанных в его книге.





Он подробно изложил эпизоды взятия Полоцка войсками Ивана Грозного в 1563 году, также осады и освобождения города армией Стефана Батория. Последнее событие проиллюстрировано сюжетной гравюрой. По сути это чуть ли не первое системное исследование наших земель и рассмотрение общегосударственных летописей и хроник с расчетом на заподноевропейского читателя.

Колас подсмотрел у Гваньини

«Хроника…» состоит из десяти почти самостоятельных книг, — говорит Елена Пинкевич. — Каждая из них со своим титульным листом, предисловием, посвящением, нумерацией частей и пагинацией. Включает географические и исторические описания Речи Посполитой и ее соседей. Кроме описания земель Мстиславского, Витебского и Полоцкого воеводства, есть раздел «Способ вспашки и посева в тех воеводствах Белой Руси, которые к Великому Княжеству Литовскому и границам Московским прилегают».





И когда мы спросим, как Якуб Колас по древней технологии выращивал рожь — это будет как раз аллюзия на такой сельскохозяйственный раздел. В 1952 году участок возле своего дома Колас засеял смесью с двумя частями ячменя и одной частью ржи. Осенью собрал богатый урожай ячменя, а следующей весной — ржи. Всё, как написал Гваньини!»





По воспоминаниям брата писателя, он пользовался переводом Андрея Сапунова в сборнике «Полоцко-Витебская страница». Вероятно, у него под рукой мог быть и сборник документов, изданный Институтом истории Академии наук БССР, здесь тоже поместили перевод этого раздела «Хроники…» или же польский оригинал 1611 года.





Оформление представленной на выставке книги заслуживает большого внимания. Видим гравированный титульный лист, страницы в двойной линейной рамке. На обороте титульного листа герб Мышковских. В тексте десять гравюр с изображением гербов и батальных сцен, есть и гравированные инициалы и так далее.





С подлинником и другой литературой о жизни Александра Гваньини можно познакомиться до конца марта.