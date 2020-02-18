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Дмитрий Шепелев объявил о своем уходе с российского Первого канала

18.02.2020 23:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала. Об этом телеведущий написал у себя в Instagram.

— Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие, — написал Шепелев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый канал это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов Подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву. Вот я протягиваю микрофон первому лицу: «Как вам здесь?», ответ: «Спасибо, мне нравится ваша программа на Первом». В Афинах ко мне подходит местная девушка: «Это ты вел жеребьёвку Чемпионата мира по футболу? Я тебя видела». Всё это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья. Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 18 Фев 2020 в 6:52 PST

Дмитрий Шепелев — белорусский журналист и телеведущий — проработал на российском Первом канале более десяти лет. Вел такие передачи, как «На самом деле», «Можешь? Спой!», «Достояние Республики» — вместе с Юрием Николаевым.

До переезда в Россию несколько лет работал в Украине, где на телевидении вел несколько шоу. В 2018 году попал в черный список Минкульта Украины как лицо, создающее угрозу нацбезопасности страны.

Как рассказал Шепелев в одном из интервью, несмотря на то что он давно уехал из Беларуси, гражданство он не менял.

— Я не делаю этого по убеждениям. Я гражданин Беларуси. Я не хочу отказываться от своей страны, — пояснил он.

 
 
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