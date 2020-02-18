Дмитрий Шепелев объявил о своем уходе с российского Первого канала

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала. Об этом телеведущий написал у себя в Instagram.

— Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие, — написал Шепелев.

Дмитрий Шепелев — белорусский журналист и телеведущий — проработал на российском Первом канале более десяти лет. Вел такие передачи, как «На самом деле», «Можешь? Спой!», «Достояние Республики» — вместе с Юрием Николаевым.

До переезда в Россию несколько лет работал в Украине, где на телевидении вел несколько шоу. В 2018 году попал в черный список Минкульта Украины как лицо, создающее угрозу нацбезопасности страны.

Как рассказал Шепелев в одном из интервью, несмотря на то что он давно уехал из Беларуси, гражданство он не менял.

— Я не делаю этого по убеждениям. Я гражданин Беларуси. Я не хочу отказываться от своей страны, — пояснил он.