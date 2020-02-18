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«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аппарат Илизарова впервые в СНГ поставили двухлетнему ребенку белорусские врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это такая конструкция, которая помогает удлинить или вытянуть, например, голень. Раньше аппарат могли применить только к детям постарше, ведь он достаточно тяжелый и громоздкий. Но белорусские ученые переделали традиционную конструкцию под более юный организм.
Мы снимаем гипс, и все. Вуаля, мы покупаем красивые туфли!
Два года хрупкой надежды и два часа как шанс на исцеление. Именно столько малышка провела на операционном столе, а ее мама жила в ожидании чуда. Девочка наконец-то сможет просто ходить. У маленькой Мирославы одна ножка короче другой на 5 сантиметров.
Оксана Масель:
Операции по удлинению голени за рубежом проводят за баснословные деньги, а в нашей стране возможны только с пяти лет. Мама девочки изучила все варианты. Когда наши ученые в тандеме с хирургами предложили помощь, даже и не раздумывала. За операцию взялся хирург с почти полувековой практикой. Георгий Бродко, между прочим, учился у того самого легендарного Илизарова. Если посчитать всех пациентов, которым помог с удлинением голени, шутит, получится одна 50-метровая нога.
Георгий Бродко, заведующий отделением РНПЦ травматологии и ортопедии:
Здесь готовы лечить и иностранных пациентов от двух лет. Туристам постарше уже проводили подобные манипуляции. Качество нашей медицины высоко ценят в Украине, странах Средней Азии, Израиле, Германии. Операции на голени медики рекомендуют проводить как можно раньше. Чем больше возраст, тем дольше придется носить металлические кольца. Благо, эта конструкция теперь стала легче зарубежных аналогов – чуть больше килограмма.
Владимир Уласевич, начальник участка медицинских изделий научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
На разработку и создание самих спасительных «лечебных спиц» для пациентов от двух лет ушло четыре месяца. В распоряжении РНПЦ травматологии всего пять вариантов. Для пациентов они бесплатные.
Оксана Семашко, корреспондент:
Уже через год маленькая Мирослава пойдет в детский сад. В новых туфлях без громоздкой подошвы.
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«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле
Новости Беларуси. Аппарат Илизарова впервые в СНГ поставили двухлетнему ребенку белорусские врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это такая...
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