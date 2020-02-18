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«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

18.02.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аппарат Илизарова впервые в СНГ поставили двухлетнему ребенку белорусские врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Это такая конструкция, которая помогает удлинить или вытянуть, например, голень. Раньше аппарат могли применить только к детям постарше, ведь он достаточно тяжелый и громоздкий. Но белорусские ученые переделали традиционную конструкцию под более юный организм.

Оксана Семашко навестила маленького пациента.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Мы снимаем гипс, и все. Вуаля, мы покупаем красивые туфли!

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Два года хрупкой надежды и два часа как шанс на исцеление. Именно столько малышка провела на операционном столе, а ее мама жила в ожидании чуда. Девочка наконец-то сможет просто ходить. У маленькой Мирославы одна ножка короче другой на 5 сантиметров.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Оксана Масель:
Два последних месяца я не могла ни спать, ни думать, ни дышать, потому что все очень сложно. Хорошо обезболивали ее, здесь очень хорошее внимание. Здесь как дома.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Операции по удлинению голени за рубежом проводят за баснословные деньги, а в нашей стране возможны только с пяти лет. Мама девочки изучила все варианты. Когда наши ученые в тандеме с хирургами предложили помощь, даже и не раздумывала. За операцию взялся хирург с почти полувековой практикой. Георгий Бродко, между прочим, учился у того самого легендарного Илизарова. Если посчитать всех пациентов, которым помог с удлинением голени, шутит, получится одна 50-метровая нога.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Георгий Бродко, заведующий отделением РНПЦ травматологии и ортопедии:
Таких пациентов достаточно. Поэтому вот это сотрудничество, что появились у нас, компании, которые производят медицинскую технику, оборудование, это очень хорошо. И чем их больше будет, чем они будут больше конкурировать друг с другом, тем лучше для нас, медиков.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Здесь готовы лечить и иностранных пациентов от двух лет. Туристам постарше уже проводили подобные манипуляции. Качество нашей медицины высоко ценят в Украине, странах Средней Азии, Израиле, Германии. Операции на голени медики рекомендуют проводить как можно раньше. Чем больше возраст, тем дольше придется носить металлические кольца. Благо, эта конструкция теперь стала легче зарубежных аналогов – чуть больше килограмма.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Владимир Уласевич, начальник участка медицинских изделий научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
«Политехник» имеет регистрационное удостоверение Республики Беларусь для производства таких аппаратов внешней фиксации. И мы готовы удовлетворить полную потребность Республики Беларусь и ближнего зарубежья.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

На разработку и создание самих спасительных «лечебных спиц» для пациентов от двух лет ушло четыре месяца. В распоряжении РНПЦ травматологии всего пять вариантов. Для пациентов они бесплатные.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Оксана Семашко, корреспондент:
Сегодня за здоровьем ребенка активно следят и хирурги, и разработчики. Малышка сейчас чувствует себя отлично. Впереди два месяца восстановления в клинике, а дальше – домой.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Уже через год маленькая Мирослава пойдет в детский сад. В новых туфлях без громоздкой подошвы.

Люди в материале: Оксана Семашко, Владимир Уласевич, Оксана Масель

 
 
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Новости Беларуси. Аппарат Илизарова впервые в СНГ поставили двухлетнему ребенку белорусские врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это такая...
 
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