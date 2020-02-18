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Визит Александра Лукашенко в Каир продлится два дня. Какие темы обсудят президенты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля отправится в Египет с официальным визитом. В Каире глава государства проведет переговоры со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств обсудят выполнение договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск минувшим летом, международную повестку (в частности, тему безопасности в регионе и мире). По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов.
В графике белорусского Президента целый ряд встреч и посещение новой административной столицы Египта, которая сейчас возводится в 40 километрах от Каира.
Виктория Ходосок, корреспондент:
С официальным визитом глава государства в Каире будет уже третий раз. В графике президентов первым делом переговоры тет-а-тет. Обсудить действительно есть что, и это несмотря на то, что египетский лидер был в Минске совсем недавно – летом 2019 года.
За это время уже успели назреть новые предложения для сотрудничества. Египет – влиятельная страна и в арабском мире, и в Африке.
Да и на египетский рынок оценивающе присматривают и наши конкуренты. Развернуться здесь есть где.
Это то, что привнесет плюс в экономики обеих стран. Что касается именно египетского рынка, то надо проработать и проблемные вопросы. Например, затруднения – ограничения на ввоз в Египет белорусских товаров. Эту тему лидеры двух стран 19 февраля тоже обсудят.
Виктория Ходосок:
А вот второй – скорее ознакомительный. Президент Беларуси вместе со своим египетским коллегой посетит новую административную столицу Египта. Со временем туда переедет часть жителей Каира.
В новой столице лидеры побывают на выставке совместных белорусско-египетских проектов (военно-техническая продукция, продукция машиностроения). Это и станет завершением официального визита Александра Лукашенко в Каир.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля отправится в Египет с официальным визитом. В Каире глава государства проведет переговоры со своим коллегой Абдель...
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