Визит Александра Лукашенко в Каир продлится два дня. Какие темы обсудят президенты

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля отправится в Египет с официальным визитом. В Каире глава государства проведет переговоры со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Главы государств обсудят выполнение договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск минувшим летом, международную повестку (в частности, тему безопасности в регионе и мире). По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов.

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В графике белорусского Президента целый ряд встреч и посещение новой административной столицы Египта, которая сейчас возводится в 40 километрах от Каира.





Подробности предстоящих переговоров в материале Виктории Ходосок.





Виктория Ходосок, корреспондент:

Программа предстоящего официального визита Александра Лукашенко в Египет насыщенная. Завтра, как ожидается, белорусский борт № 1 приземлится в аэропорту Каира ближе к полудню по минскому времени. В обед глава государства отправится на переговоры с египетским коллегой в президентский дворец.





С официальным визитом глава государства в Каире будет уже третий раз. В графике президентов первым делом переговоры тет-а-тет. Обсудить действительно есть что, и это несмотря на то, что египетский лидер был в Минске совсем недавно – летом 2019 года.

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За это время уже успели назреть новые предложения для сотрудничества. Египет – влиятельная страна и в арабском мире, и в Африке.





Да и на египетский рынок оценивающе присматривают и наши конкуренты. Развернуться здесь есть где.

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Это то, что привнесет плюс в экономики обеих стран. Что касается именно египетского рынка, то надо проработать и проблемные вопросы. Например, затруднения – ограничения на ввоз в Египет белорусских товаров. Эту тему лидеры двух стран 19 февраля тоже обсудят.





Виктория Ходосок:

Официальный визит Александра Лукашенко в Каир рассчитан на два дня. Первый – это переговорный марафон.

А вот второй – скорее ознакомительный. Президент Беларуси вместе со своим египетским коллегой посетит новую административную столицу Египта. Со временем туда переедет часть жителей Каира.

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В новой столице лидеры побывают на выставке совместных белорусско-египетских проектов (военно-техническая продукция, продукция машиностроения). Это и станет завершением официального визита Александра Лукашенко в Каир.