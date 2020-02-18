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В Лиде на улицах появились люди в защитных костюмах. Это учения гражданской обороны

18.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде на улицах появились люди в защитных костюмах. Это учения гражданской обороны

В редакцию Onliner.by прислали снимок, сделанный, судя по всему, у почтового отделения в Лиде: стоят люди в защитной одежде.

Вероятнее всего, скоро появятся и другие тревожные фотокарточки. На самом деле это учения гражданской обороны, о которых предупреждали местные органы власти.

Учения по организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени по плану должны пройти с 17 по 21 февраля. К маневрам привлечены все районные службы, имеющие отношение к ГО: медики, коммунальщики, милиция, энергетики, аграрии, предприятия торговли и общепита, связисты, пожарные.

Жителей и работников предприятий (как государственных, так и частных) заранее попросили не паниковать и быть готовыми к вовлечению в процесс, появлению каких-то вводных. Очевидно, один из сценариев отрабатывается и около почты.

 
 
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В редакцию Onliner.by прислали снимок, сделанный, судя по всему, у почтового отделения в Лиде: стоят люди в защитной одежде. Вероятнее всего, скоро появятся и другие...
 

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