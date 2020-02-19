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Что будет с ВВП, импортом нефти и курсом белорусского рубля в 2020 году?

19.02.2020 00:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Что будет с ВВП, импортом нефти и курсом белорусского рубля в 2020 году?

По мнению Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году прирост ВВП может составить всего 0,6%, а импорт нефти станет еще дороже, но ждать чего-то экстраординарного не стоит.

ВВП понижен

Напомним, ранее эксперты Исследовательского центра ИПМ прогнозировали рост экономики на текущий год в 1%. Сегодня они снизили свой прогноз до 0,6%. При этом, по их оценкам, в следующем, 2021 году, темпы роста экономики могут достичь 1,5%.

Говоря о планах высшего руководства страны достичь планки в 100 млрд долларов ВВП к 2025 году, эксперты указывают на сложность данной задачи. Однако, считают они, это выполнимо, если расти ежегодно на 3,5% при условии, что рубль будет обесцениваться у к доллару только на 1% в год вплоть до 2025 года.

«Соответственно, вопросы, как перейти от стагнации к росту, остаются открытыми», – отметил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик на презентации макропрогноза на 2020 год.

На росте ВВП в первую очередь скажутся проблемы с нефтью, считает экономист.

По словам эксперта, стоимость нефти для Беларуси выросла с 65% от мировой цены в 2015 году до порядка 80% в 2019 году.

«Если цена нефти составит в текущем году 83-85% мировой, импорт из России в нашу страну сократится до 15-15,5 млн тонн. Это обусловлено высокими издержками на транспортировку», – отметил Александр Чубрик.

«Совершено объективно нет оснований для того, что мы будем покупать много нефти у России, – обратил внимание экономист. – Зеркальная статистика показывает, что мы экспортируем нефтепродукты достаточно далеко, а это очень большие издержки. Соответственно, чем дороже входная нефть для нас (если Беларусь станет покупать по мировым ценам), тем с меньшей вероятностью мы можем позволить себе экспортировать так далеко».

Что с курсом и заработной платой

Коснулся эксперт и темы курса белорусского рубля.

«Белорусский рубль за последние три недели обесценился на 9 копеек, что составляет около 4%, а к корзине валют рубль обесценился на 0,78%», – рассказал Александр Чубрик.

При этом он предложил посмотреть на более длительный период, Так, например, в 2016 году трехнедельный максимум обесценивания был 6%, а к корзине валют – 1,57%. В годовом измерении белорусский рубль обесценился на 0,9% (по отношению к 14 февраля 2018 года).

Из чего экономист делает вывод: говорить о том, что сейчас на рынке происходит то-то экстраординарное, будет большим преувеличением.

«Начало года всегда сопровождается сезонным обесцениваем валюты», – объяснил он.

Согласно прогнозу, среднегодовой курс рубля в этом году составит 2,31 рубль за доллар.

Особо не приходится рассчитывать и на увеличение заработной платы. По мнению экономистов, к концу года средняя зарплата составит 1165 рублей, в 2021 году она может вырасти до 1225 рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По мнению Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году прирост ВВП может составить всего 0,6%, а импорт нефти станет еще дороже, но ждать чего-то экстраординарного не...
 
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