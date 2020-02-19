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«Настроение отличное, боевое». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к преквалификации ЧМ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу завершает подготовку к преквалификации чемпионата мира 2023 года. В первом раунде отбора подопечные Ростислава Вергуна встретятся с представителями Кипра и Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В состав сборной прибыли все вызванные спортсмены. Костяк команды – игроки минских «Цмоков». Есть и белорусы, выступающие за границей. К команде присоединились Артем Параховский, играющий за французский «Страсбург», и Роман Рубинштейн из израильского «Хапоэля».
Артем Параховский, игрок сборной Беларуси по баскетболу:
Ростислав Вергун, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
19 февраля сборная отправится на Кипр, где и проведет дебютный матч преквалификации. А вот вторая игра этой отборочной кампании пройдет на площадке столичного Дворца спорта 24 февраля. Ждем в гости португальцев.
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу завершает подготовку к преквалификации чемпионата мира 2023 года. В первом раунде отбора подопечные...
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