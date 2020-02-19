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«Настроение отличное, боевое». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к преквалификации ЧМ

19.02.2020 00:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу завершает подготовку к преквалификации чемпионата мира 2023 года. В первом раунде отбора подопечные Ростислава Вергуна встретятся с представителями Кипра и Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Настроение отличное, боевое». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к преквалификации ЧМ

В состав сборной прибыли все вызванные спортсмены. Костяк команды – игроки минских «Цмоков». Есть и белорусы, выступающие за границей. К команде присоединились Артем Параховский, играющий за французский «Страсбург», и Роман Рубинштейн из израильского «Хапоэля».

«Настроение отличное, боевое». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к преквалификации ЧМ

Артем Параховский, игрок сборной Беларуси по баскетболу:
Настроение отличное, боевое. Готовимся. Я сегодня первый день. Только прилетел со своей команды, поэтому сразу, как говорится, с корабля на бал. Меня еще все впереди ждет. Я вижу, что ребята довольны, энергичны и готовятся к бою.

«Настроение отличное, боевое». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к преквалификации ЧМ

Ростислав Вергун, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Сегодня уже привлечено очень много молодых ребят. И то, что они показывают, лично в меня вселяет оптимизм. Мне кажется, что если мы правильно выстроим этот процесс преемственности, то, как ребята-ветераны относятся к делу, какой пример они подают – я думаю, что мы на пороге чего-то нового. Хочется верить, хорошего.

«Настроение отличное, боевое». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к преквалификации ЧМ

19 февраля сборная отправится на Кипр, где и проведет дебютный матч преквалификации. А вот вторая игра этой отборочной кампании пройдет на площадке столичного Дворца спорта 24 февраля. Ждем в гости португальцев.

Люди в материале: Артем Параховский, Ростислав Вергун

 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу завершает подготовку к преквалификации чемпионата мира 2023 года. В первом раунде отбора подопечные...
 
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