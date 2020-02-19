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В столичном комплексе «Минск Мир» стартовали продажи дома с квартирами с полной отделкой!

19.02.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

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Финская столица многими мировыми рейтингами и экспертами признается как город счастливых людей и комфортной жизни. Уют и удобство этого места вкупе с истинно скандинавским умением наслаждаться жизнью создают здесь особенную атмосферу. Дом «Хельсинки» в комплексе «Минск Мир» тоже окажется особенно дружелюбным к своим будущим жителям, ведь в нем квартиры впервые будут сдаваться с чистовой отделкой и сантехникой! Продажи стартовали сегодня – в понедельник, 17 февраля!

На самом старте – всегда лучшие условия! А особенное внимание к дому «Хельсинки» обусловлено еще рядом важнейших причин. И в первую очередь тем, что впервые в этом доме квартиру можно приобрести готовой к проживанию. Владельцу останется лишь расставить мебель – и добро пожаловать домой!

Чистовая отделка – идеальное решение для новоселов, которым некогда ждать долгого ремонта. В квартире будут установлены перегородки и разведены коммуникации. При проведении всех работ, от стяжек до обоев и красок, будут использоваться материалы только ведущих производителей. Сантехника, смесители, розетки, светильники, металлическая входная дверь – все качественное, стильное, гармоничное. Высота потолков – 2,7 метра, с накладными и встроенными светодиодными светильниками.

Дизайнеры предлагают разные стили отделки – классический теплый и лаконичный светлый. Скандинавский, американский, европейский стиль – покупатель сможет воплотить любую свою мечту!

Главное – это уникальная возможность въехать в свою собственную квартиру сразу же, как только дом будет сдан!

Чего в финнах больше: сдержанности и медлительности или их национального качества «сису» – умения сконцентрироваться ради достижения цели? Они – «горячие финские парни», лучшие хоккеисты и автогонщики и фанатичные поклонники тяжелого рока. И они же возводят семейные ценности в абсолют и способны сделать жизнь своих близких приятной и комфортной – так, как это заложено в философии комплекса «Минск Мир».

В блистательном «Хельсинки» – 25 этажей, квартиры площадью от 30 до 74 кв. метров и все преимущества современных архитектурных проектов комплекса «Минск Мир».

Так, жителей дома и их гостей первым делом встретит светлое просторное лобби – со стойкой консьержа, зоной ожидания курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком и байк-боксом. Отделка керамогранитом пола и входной группы, гранитные порталы лифтовых шахт, светлые стены и «финские» мотивы в дизайне – можно только представить, как свежо и ярко это будет смотреться!

Из лобби – два выхода на обе стороны дома. Очень удобно свернуть во двор, когда отправился с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешишь на работу. Дом обходить не придется!

Весь дом будет полон света и воздуха! Панорамное остекление окон с детскими замками, застекленные лоджии, балконы – с улицы кажется, будто весь его фасад покрыт стеклом! А изнутри, из квартир – замечательные виды на весь город!

К слову, даже на 25 этаж взлететь проще простого, ведь в «Хельсинки» будут сразу три лифта ведущего мирового производителями компании OTIS. А один из них – панорамный! Как в лучших гостиницах мира он будет скользить по стене здания, открывая своим пассажирам невероятные и головокружительные пейзажи современного города!

Дом «Хельсинки» – это первое жилое здание нового квартала, который получил название «Северная Европа». Это уже девятый квартал комплекса, в котором можно приобрести квартиры.

В каждом дворе – детские и спортивные площадки, велопарковки, зоны спокойного отдыха. Весь квартал получит дизайнерское озеленение.

В квартале «Северная Европа» будет построен детский сад на 230 мест, так что родителям малышей по утрам не нужно ставить будильник заранее, боясь опоздать – отвести ребенка в садик можно будет буквально за несколько минут!

Квартал будет закрыт от сквозного движения машин - владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе «Минск Мир» открыли еще полгода назад.

В столичном комплексе «Минск Мир» стартовали продажи дома с квартирами с полной отделкой!

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Дом «Хельсинки» в квартале «Северная Европа» – это еще и все преимущества суперсовременного и тщательно спланированного комплекса, который строится в самом центре Минска! Не случайно «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Все необходимое – буквально в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк – почти как Центральный парк Нью-Йорка! Это «зеленые легкие» всего комплекса. Здесь найдется место и уединенным дорожкам для прогулок, и фонтанам со скульптурами, и спортивным и детским площадкам - красивейшая территория для спокойного и активного отдыха!

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопрогулок, так и интенсивных спортивных тренировок. Присоединиться к культуре велодвижения и выбрать для себя самый экологичный вид транспорта ваш ребенок сможет буквально с первых лет жизни!

А коль уж заговорили про транспорт, нельзя не вспомнить великолепную транспортную инфраструктуру. Через комплекс пройдет новая, третья линия Минского метрополитена, и сразу две станции окажутся по соседству! В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжут комплекс со всеми районами города.

В столичном комплексе «Минск Мир» стартовали продажи дома с квартирами с полной отделкой!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

В столичном комплексе «Минск Мир» стартовали продажи дома с квартирами с полной отделкой!

Международный финансовый центр Minsk World

Свериться с тем, как стремительно продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

И помните самое важное! Вся привлекательность нового дома «Хельсинки», в котором стартовали продажи квартир, – это не сказка или нереальная мечта. Квартиры в нем доступны многим белорусским семьям со стабильным доходом, в том числе и с чистовой отделкой. Ведь даже полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!

Длительная рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года процентная ставка составит 6,99%.

Напомним также, что в честь Дня влюбленных в комплексе «Минск Мир» до конца февраля проводится грандиозная праздничная акция! При покупке квартиры в домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка» снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос – можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку!

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Используйте финскую практику настойчивого стремления к осуществлению поставленных целей – и приобретайте квартиру в доме «Хельсинки» на старте продаж! А если есть желание справить новоселье скорее – приобретайте свою квартиру с чистовой отделкой!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Хельсинки» на старте продаж можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Пусть ваша новая квартира будет готова приютить вашу семью немедленно!

 
Теги: Минск
 
 
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   Финская столица многими мировыми рейтингами и экспертами признается как город счастливых людей и комфортной жизни. Уют и удобство этого места вкупе с истинно...
 
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