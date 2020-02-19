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Саснович уступила Младенович в основном раунде WTA Premier

19.02.2020 00:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Дубае стартовал основной раунд теннисного турнира WTA категории «Премьер». Призовой фонд соревнований составляет 2,5 миллионов долларов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В основную сетку женского одиночного разряда попали две белоруски – Арина Соболенко и Александра Саснович.

Саснович уступила Младенович в основном раунде WTA Premier

Именно Александра первой из наших вышла на корт. Ее соперницей стала 38-я ракетка мира Кристина Младенович из Франции. Если в первой партии белоруска сумела навязать борьбу своей оппонентке, уступив в самой концовке 4:6, то во втором сете Младенович окончательно забрала инициативу в свои руки. Саснович пыталась навязать борьбу француженке, но не получилось – 3:6.

Люди в материале: Александра Саснович

 
 
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Новости Беларуси. В Дубае стартовал основной раунд теннисного турнира WTA категории «Премьер». Призовой фонд соревнований составляет 2,5 миллионов долларов,...
 
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