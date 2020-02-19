Врачи рассказали, что и в какое время лучше есть на завтрак

Источник материала: Полымя

Эксперты отмечают, что самое оптимальное время для первого приема пищи за день — около 7 часов утра, сообщает sb.by со ссылкой на Times Now.





Большинству людей, как подчеркивают специалисты, лучше завтракать в течение первых двух часов после пробуждения. Исключение — если у человека диабет. В этом случае он должен принять пищу в течение часа после пробуждения.

Для завтрака специалисты рекомендуют цельнозерновые продукты, например, цельнозерновые крупы, булочки из цельнозерновой муки и рогалики, нежирный белок из яиц или орехов, нежирные молочные продукты, фрукты и овощи. Это поможет обеспечить организм сложными углеводами, белками, клетчаткой и небольшим количеством жира, чтобы помочь сохранить чувство сытости на долгий срок.

Пропускать завтрак очень нежелательно, говорят специалисты. Он запускает метаболизм, способствует стабилизации уровня сахара в крови, дает необходимые питательные вещества организму, улучшает концентрацию. Также благодаря правильному завтраку снижается вероятность переедания высококалорийных продуктов в течение дня. При этом приготовление завтрака не должно отнимать много времени.

Источник: sb.by

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