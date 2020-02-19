Источник материала: Новости Волковыска

18 февраля 2020-го Александр Лукашенко подписал указ № 58 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь».

Документ систематизирует процедуру формирования студотрядов, содержит нормы, которые должны повысить эффективность студенческих отрядов и усилить организационную и методическую поддержку студотрядов со стороны органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов.

Указ конкретизирует понятие «студенческий отряд». Согласно документу, в студотрядах могут трудиться люди от 14 до 31 года.

Обучающийся получает право совмещать работу в студотряде с учебной или производственной практикой, если это соответствует его специальности. Также студотряды получили право работать круглый год, если это не мешает учебному процессу.

Кроме того, указ наделяет БРСМ правом распределять между распределяющими студотряды организациями средства, поступившие на его расчетный счет в результате освобождения организаций, принимающих отряды, от уплаты обязательных страховых взносов.