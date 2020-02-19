Американский Timber Frame под Минском. Владелец рассказал, как построить дом без единого гвоздя

Источник материала: Tut.by

Пока в стране строят деревянные дома, профессия плотника будет востребованной. Но в нее не рвутся: махать топором на «свежем воздухе» и ежедневно тягать бревна способен не каждый. Никита тоже никогда не обучался плотницкой профессии и к строительству отношения не имел. И тем не менее выпускник факультета международных отношений знает, как построить дом по североамериканской технологии без единого гвоздя, сложить баню из кругляка, обработать брус с помощью огня до глянца, а из подручного материала сделать экомебель. Как все это выглядит — в материале.





Плотник с дипломом БГУ

Эта история, в которой специалист по закупкам бросает офисную работу и берет в руки топор плотника, напоминает авантюру: семь лет назад Никита покупает участок в Логойске, после аукциона у него 50 долларов в кармане и четкое понимание: строить придется своими руками.

— Изначально думал про деревянный дом. У отца своя пилорама в Витебской области, можно было рассчитывать на лес нормального качества по себестоимости. К тому же тогда еще можно было купить делянку леса под вырубку у лесхоза. В общем, лес на дом заготовили. Правда, реального проекта дома еще не было. На архитектора, который бы посмотрел на меня и сказал, что нужен вот такой дом и вот тебе проект, денег не было. Сходил в местный отдел архитектуры, посмотрел каталог типовых домов, всплакнул и начал искать проект в интернете. Нашел просто образ дома, без размеров и планировок — просто понравилось, как он выглядит. И по этой картинке я уже сам нарисовал проект.





Сейчас, глядя на дом и приземистую баню не верится, что менеджер Никита построил все сам. И как построил — без гвоздей и металлических уголков, из обыкновенного бруса. Внутри дома еще интересней: на первом этаже из несущих элементов — только две деревянные колонны. Перегородки из красного кирпича с вставками из валунов несущими не являются.





— В поиске решений для проекта узнал о домах шале, которые строят во французских Альпах, влюбился. Конструкции каркасов этих домов очень завораживали, появилось безудержное стремление разгадать секрет того, как они сделаны. Постепенно, через немецкий Fachwerk, французский Colombage, английский Half Timber я пришел к американскому Timber Frame. Это самая молодая технология из названных, из них же вытекающая, но, тем не менее, существующая не одну сотню лет. И что самое важное — есть книги американских авторов, позволяющие постичь эту науку. Так и родился конечный вид проекта, в котором американская технология адаптирована под стиль шале.



Современные каркасы «выросли» из Timber Frame — брус также применяется как основа, но уже меньших сечений и с соединениями на гвозди и саморезы. Технология в оригинале признает только безгвоздевое соединение

«Тимбер фрейм» дословно не переводится, но представляет собой силовой каркас из бруса большого сечения, собранный в целостную структуру посредством классических плотницких и столярных соединений, таких как, например, «шип-паз», или зафиксированный деревянными нагелями. Сам каркас становятся главным элементом интерьера и душой дома.

Помехой не стало и то обстоятельство, что «тимбер фреймом» в Беларуси никто не занимается.



Вероятно, когда говорят о строениях, сделанных «без единого гвоздя», речь идет не только о мастерстве зодчих, но и о сходной технологии



«Гвоздь» интерьера — деревянный брус, собранный без гвоздей

— Не у кого было даже попросить поделиться опытом. Именно поэтому первый этаж дома сделан из керамоблоков: сильно рисковать не хотелось. Но первый и второй этажи связывают между собой деревянные стойки, на которые опирается каркас второго этажа и крыша. Окна спереди и двери сзади дома на первом этаже — это части каркаса второго этажа.



Вместо привычного крепежа — дубовые нагели

Никита теоретическое плотницкое образование получил «заочно»: через интернет познакомился с белорусским эмигрантом в США и через него заказывал необходимую литературу по «тимбер фрейму». Все книги были только на английском, но для человека с высшим образованием это не стало проблемой.

— Заодно подтянул подзабытый английский. Незнакомые слова выписывал, потом переводил — так у меня появился свой словарь непонятных слов.

Теория и практика

Изучать правила и основные принципы технологии — это одно, а вырубать из бревна нужную деталь, которая должна соединиться в замок с другой деталью — это уже сложнее. Никита рассказал, что тренировался на всем, на чем только можно было: делал кровати, столы и табуретки.



Тренировался на бане — ее первую сложили из кругляка. Теперь она используется как временное жилье

— Чтобы понять, как соединяются все эти балки в «тимбер фрейме» и как это можно сделать, мне потребовался почти год. Тогда у меня еще не было плотницкого инструмента. Выяснилось, что для этого нужны специальные стамески, у нас такие не купишь. Опять обратился к помощи знакомого в США. Одна стамеска может стоить около 150 долларов (и это не самая дорогая). Цена довольно высокая, но если понимаешь, что с ее помощью ты сделаешь половину дома, то вроде и нет.



У каждой стамески — свое назначение



Обратите внимание, как ровно получается

Теперь у Никиты целый набор стамесок разных видов и размеров. Они острые, как меч самурая: режут дерево как масло. Каждая имеет свое назначение, размер и специфику применения. Все они покупалась под определенные задачи, возникающие по ходу строительства.



«Конь педальный» или устройство, с помощью которого Никита изготавливал нагели — специальные колышки из дуба.



Еще одна плотницкая «приспособа» — для пропиливания паза в досках

— Искал бэушные, через аукционы. В этом есть смысл: например, новая угловая стоит 250 долларов, я нашел бэушную за 40. Когда понадобился удобный плотницкий топор, попытался заказать его у наших кузнецов, но я не был уверен, что в итоге получу то, что надо. Неожиданно для себя нашел топор в ассортименте производителя бензопил «Хускварна». Он стоил 60 долларов. От привычного топора для дров он отличается тем, что он тоньше, сталь лучше: этим топором можно бриться.

Никита говорит, что с хорошим инструментом травму сложно получить. Наоборот, без пальца можно остаться, работая с тупым и некачественным инструментом.



Чтобы купить все инструменты сразу нужны не малые деньги





«Полтора года вырезал каркас»

Заготовленные и ожидавшие своего времени бревна наконец пустили в дело.

— Среди деревянных элементов для проекта было заказано несколько балок сечением 350×300 мм. Но после того как на пилораме появился первый брус сечением 250×210 и длиной 6 метров, проект был изменен: перерисовал, упростил, уменьшил сечения бруса, ведь доставать их с пилорамы нужно вручную. Люди и так ругались, а мне нужно было соизмерять свои силы. Поэтому максимальное сечение балок в каркасе всего 300×250 мм, а минимальное 180×150.

Американцы работают с брусом естественной влажности: высушить древесину такого сечения практически невозможно. Поэтому никто этим не запаривается. Рекомендовано лишь несколько недель подвялить брус в штабелях, чтобы понять, какую окончательную геометрическую форму он примет после усушки, и учесть это при изготовлении каркаса. Либо делать все очень быстро: вырезать и тут же собирать в конструкцию каркаса.

Все детали под нужные размеры согласно своему чертежу Никита вырезал на месте. Каждый элемент имеет свое место и назначение, изготавливается вручную по отдельности без предварительной примерки. Соединяются элементы друг с другом один раз во время сборки — это один из этапов.



Все соединения должны совпадать с точностью до миллиметра



Составляющие каркаса готовы

Все соединения должны совпадать с точностью до миллиметра, поэтому сначала нужно было научиться расчерчивать неидеальный брус до идеального. Даже если брус сам по себе кривой, замковое соединение должно быть идеальным. И если уже взялся за изготовление какой-то составной конструкции, то все детали нужно вырезать как можно быстрее, иначе брус может по мере высыхания изменять форму, и тогда элементы рискуют не собраться. Замки же так устроены, что при усушке они стягиваются без видимых щелей. Особенно это актуально для узлов, где соединяются между собой три-четыре балки.



Все эти отверстия для соединения с другими элементами сделаны вручную

Все детали каркаса перед сборкой Никита обжигал газовой горелкой. Таким образом, решается сразу несколько задач. Во-первых, сжигается верхний шершавый и посеревший слой древесины. Он удаляется жесткой щеткой, и поверхность становился гладкой. Во-вторых, проявляется отчетливый рисунок древесины. После дерево обрабатывается льняным маслом.



Обжиг заготовок



Очистка бруса



Теперь заготовленные элементы каркаса осталось собрать

На «вырезание» деталей каркаса ушло полтора года. На стройке Никита проводил большую часть недели: в офисе появлялся лишь три раза в неделю. Работал три года по 3 дня в неделю.

— Работа с деревом стала моим увлечением и хобби. А теперь, возможно, будет и способом зарабатывания денег: я окончательно уволился.

Момент истины

Когда все детали были обожжены, очищены, пропитаны и пронумерованы, их нужно было перебросить на перекрытие первого этажа. В этом деле Никите помогали отец и товарищ — одному с этой работой не справиться.









Из бруса на месте собирались фермы. На словах все просто: берешь одну деталь и соединяешь со второй. Потом берешь нагель и деревянным молотком загоняешь его в заранее просверленное отверстие. Но вы же помните, что дело приходится иметь с тяжелым брусом большого сечения?









Чтобы установить собранные конструкции, потребовался подъемный кран: вес и высота не позволяли сделать это вручную.



Для больших бревен нужен и молоток большой



Самая напряженная часть работы

— Установка этих сборных конструкций в их гнезда была моментом истины: правильно ли все рассчитано, все ли учтено. Крановщик потом сказал, что такое видел впервые, и очень удивлялся тому, что все так точно стало и все эти сложные соединения — ручной работы.











Сложный соединительный замок

Дальше — проще

Потом была сделана стропильная система с утеплением скатов плитным древесно-волокнистым утеплителем в четыре слоя (240 мм). Он белорусского производства, покупался как выбраковка, поэтому получился дешевым. Этими же плитами будут утепляться стены второго этажа между вертикальных стоек каркаса.



Второй этаж по системе Timber Frаme готов



Стропила скреплены нагелями

Кровлю Никита накрывал черепицей. Все делал сам. Поднять утеплитель и черепицу помогли родные и близкие (в совокупности 25 тонн, однако), укладывал по бруску уже не спеша, в одиночку.

Владельцу первого в Беларуси «тимбер фрейма» еще предстоит сделать отделку и провести внутренние инженерные коммуникации — к осени, возможно, управится. Во сколько уже обошлось строительство дома, Никита не считал.

— Когда влюбляешься во что-то, то неважно, сколько это стоит. К тому же все работы я делал сам, пиломатериалы мне достались не по рыночной цене, а по себестоимости.



Скаты крыши утеплялись только над жилой частью второго этажа





Теперь, когда каркас «тимбер фрейма» готов и остались работы по утеплению и отделке, плотницкие инструменты можно положить на полку и забыть. Но Никита говорит, что возвращаться в офис уже не хочет: он думает над тем, как применить на практике свой опыт и полученные знания. Возможно, его увлечение станет способом заработка.



Первый дом-шале по технологии Timber Frаme в Логойске выглядит пока что так

— Заказов на изготовление таких каркасов я никогда не брал, опыта работы с заказчиками у меня нет — на это просто не было времени. Нужно было вырезать элементы каркаса, ходить на работу. Тот, кто захочет такой же дом, должен понимать, что на изготовление каркаса вручную может понадобиться целый год. Беседку, навес или лестницу «тимбер фрейм» я бы мог изготовить и один, но за большой дом я, конечно, не возьмусь в одиночку: нужна команда единомышленников, энтузиастов, людей, влюбленных в дерево и работу с ним. Пока таковых не нашлось, кроме семьи и близких — они всегда со мной заодно.

Своей стройке Никита посвятил «блог-дневник» в facebook — Capricorn Beetle (переводится как «большой дубовый усач»). Завел его с целью привлечь внимание к Timber Frame строительству и отыскать «сообщников».