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В Жлобине вынесли приговор водителю ЗИЛа, насмерть сбившему 13-летнего велосипедиста
Источник материала: Tut.by
В Жлобине суд
Водителю назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен прав на 5 лет.
Кроме этого, суд принял решения взыскать с предприятия «Уником» в пользу матери погибшего мальчика моральный вред в размере 70 тысяч рублей, а с обвиняемого — возмещение судебных расходов в сумме 450 рублей.
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Велосипедист переезжал дорогу вне пешеходного перехода.
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