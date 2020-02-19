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В Жлобине вынесли приговор водителю ЗИЛа, насмерть сбившему 13-летнего велосипедиста

19.02.2020 08:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине суд вынес приговор водителю ЗИЛа, который в октябре прошлого года сбил 13-летнего подростка на велосипеде — мальчик погиб на месте ДТП.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Напомним, ДТП произошло вечером 17 октября на улице Карла Маркса.
Велосипедист пересекал дорогу вне пешеходного перехода. А у ЗИЛа, принадлежащего местному предприятию «Уником», за рулем которого был обвиняемый, была неисправная тормозная система.

Водителю назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен прав на 5 лет.

Кроме этого, суд принял решения взыскать с предприятия «Уником» в пользу матери погибшего мальчика моральный вред в размере 70 тысяч рублей, а с обвиняемого — возмещение судебных расходов в сумме 450 рублей.

 
 
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Велосипедист переезжал дорогу вне пешеходного перехода.
 
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