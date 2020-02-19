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Эскалация на Донбассе: боевики били из артиллерии и танков, силы ООС понесли потери

19.02.2020 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала суток вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня на Донбассе 18 раз.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил, пишет ukrinform.ru

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили один обстрел, обстреляв защитников Березового из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Остальные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (вблизи Крымского, рядом с Новотошковским, в районе Орехово, вблизи хутора Вольного, у Золотого-4, недалеко от Попасной, в районе Луганского).

"Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", - отметили в пресс-центре ООС.

Как отмечается, на все обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный огневой ответ и контролировали ситуацию.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения и еще двое - боевое поражение.

По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.

18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Попасная.

Во вторник вечером в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться выполнение Минских соглашений. Украинская делегация также планирует поднять вопрос наступления поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.
 
 
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С начала суток вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня на Донбассе 18 раз.
 
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