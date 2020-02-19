В проект Конституции России внесли идею о неприкосновенности экс-президентов

В то же время парламентарии указали, что бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.





В настоящий момент неприкосновенность бывшего президента закреплена в федеральном законе от 12 февраля 2001 года. Как пояснил Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению основного закона, «эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции».





Поправки, которые внесли ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию, касаются полномочий главы государства, порядка формирования правительства и требований к членам кабмина. Рабочая группа предлагает добавить в документ положения о том, что президент «обеспечивает гражданский мир и согласие в стране», а также осуществляет общее руководство правительством.





Кроме того, депутаты предложили поправку, в соответствии с которой премьер-министр несет перед президентом персональную ответственность за осуществление полномочий, возложенных на кабмин.





В поправках рабочая группа также уточняет последствия неутверждения Госдумой председателя или членов кабмина. Проект подразумевает, что если Госдума трижды отклонила кандидатуру премьер-министра, президент будет вправе (но не обязан) распустить нижнюю палату парламента и назначить новые выборы. Он же назначает главу правительства.





Еще одно основание для роспуска Госдумы президентом — если она трехкратно не утвердит более трети состава правительства. В этом случае он также имеет право назначить кандидатуры, предложенные премьером.





Среди полномочий, которые депутаты предлагают закрепить за правительством, — обеспечение госполитики в области укрепления и защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, государственная поддержка научно-технологического развития страны, охрана окружающей среды и развитие системы экологического образования, а также обеспечение выполнения нацпроектов.





Рабочая группа по подготовке пакета поправок в Конституцию была сформирована 16 января. 20 января Путин внес законопроект об изменении основного закона в Госдуму. 23 января нижняя палата парламента приняла закон в первом чтении.